Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Перевозчики в Киеве подняли цены — какие тарифы в маршрутках arrow

Перевозчики в Киеве подняли цены — какие тарифы в маршрутках

6 января 2025 15:10
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Подорожание проезда на Киевщине — как выросли цены в маршрутках и на каких направлениях
Маршрутное такси. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

С 6 января жители Киевщины, которые пользуются пригородными маршрутками, вынуждены платить больше за проезд. Как сообщается, тарифы выросли на многих направлениях, в частности Киев — Бровары, где стоимость проезда теперь составляет 35 грн.

Об этом рассказывает ТСН.

Читайте также:

Почему выросли тарифы

Глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко рассказал, что последний пересмотр тарифов происходил еще в 2022 году. За это время накопилось немало оснований для изменений.

По словам Павленко, с 1 января увеличился акциз на топливо на 3 грн, повысился уровень минимальной заработной платы, выросли цены на запчасти. Все это влияет на экономику перевозок, поэтому повышение тарифов является необходимым шагом как с правовой, так и экономической точки зрения.

Также он отметил, что Броварское направление дольше всего сохраняло старый тариф, тогда как перевозчики из других районов области уже ранее подняли цены на проезд.

Он подчеркнул, что Бровары были последним районом в регионе, который не пересматривал тарифы. Сейчас стоимость проезда вырастет, но это менее болезненно, чем отсутствие транспортного сообщения с Киевом.

Согласно сообщениям в соцсетях, объявления о повышении цен появились в салонах маршруток за несколько дней до введения изменений. Отныне:

  • проезд по маршруту Киев — Бровары стоит 35 грн;
  • по маршруту Киев — Автошкола — 30 грн.

Перевозчики объясняют, что главной причиной подорожания стало "резкое повышение цен на горюче-смазочные материалы", и просят пассажиров отнестись к этому с пониманием.

Перевозчики также отмечают, что за время полномасштабной войны количество пассажиров на пригородных маршрутах существенно уменьшилось. Поможет ли повышение тарифов стабилизировать ситуацию, пока прогнозировать трудно.

Несмотря на подорожание, руководитель ассоциации считает, что повышение в пределах 5 грн — это не критическое изменение в условиях гиперинфляции.

Напомним, украинцы пенсионного возраста имеют различные льготы от государства. Среди них право на бесплатный проезд в некоторых видах общественного транспорта, которое останется в силе в 2025 году.

Также мы писали, что многие украинцы имеют право на льготный проезд в общественном транспорте. Дети также имеют право на такой вид проезда, но только до определенного возраста.

Киев украинцы маршрутки цены проезд общественный транспорт

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:24 В Киеве ребенка оставили в метро — в полиции отреагировали

16:22 На Львовщине мужчина оправдывал войну — как его наказали

16:14 ВВК до 25 лет — алгоритм общения с ТЦК

16:10 Зима кончилась — синоптики спрогнозировали погоду в Киеве завтра

16:07 Новые правила карты побыту в Польше — что нужно знать украинцам

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:05 Садовый показал елку из шевронов военных — фото

15:59 В Одессе офицер требовал денег у бойцов — что известно

15:42 Командир РФ приказал казнить бойца ВСУ — перехват ГУР

15:25 ВВК в учебном центре — возможно ли это

15:17 Кофе в Одессе самый дорогой в Украине — кто еще в рейтинге

16:24 В Киеве ребенка оставили в метро — в полиции отреагировали

16:22 На Львовщине мужчина оправдывал войну — как его наказали

16:14 ВВК до 25 лет — алгоритм общения с ТЦК

16:10 Зима кончилась — синоптики спрогнозировали погоду в Киеве завтра

16:07 Новые правила карты побыту в Польше — что нужно знать украинцам

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:05 Садовый показал елку из шевронов военных — фото

15:59 В Одессе офицер требовал денег у бойцов — что известно

15:42 Командир РФ приказал казнить бойца ВСУ — перехват ГУР

15:25 ВВК в учебном центре — возможно ли это

15:17 Кофе в Одессе самый дорогой в Украине — кто еще в рейтинге

12:35 Цены на золото в январе — сколько стоят драгоценные металлы

5 января 2025

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

Text

13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

Text

13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

Text

12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Text

08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья