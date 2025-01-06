Подорожание проезда на Киевщине — как выросли цены в маршрутках и на каких направлениях

Маршрутное такси. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

С 6 января жители Киевщины, которые пользуются пригородными маршрутками, вынуждены платить больше за проезд. Как сообщается, тарифы выросли на многих направлениях, в частности Киев — Бровары, где стоимость проезда теперь составляет 35 грн.

Об этом рассказывает ТСН.

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Почему выросли тарифы

Глава Ассоциации перевозчиков Киевской области Алексей Павленко рассказал, что последний пересмотр тарифов происходил еще в 2022 году. За это время накопилось немало оснований для изменений.

По словам Павленко, с 1 января увеличился акциз на топливо на 3 грн, повысился уровень минимальной заработной платы, выросли цены на запчасти. Все это влияет на экономику перевозок, поэтому повышение тарифов является необходимым шагом как с правовой, так и экономической точки зрения.

Также он отметил, что Броварское направление дольше всего сохраняло старый тариф, тогда как перевозчики из других районов области уже ранее подняли цены на проезд.

Он подчеркнул, что Бровары были последним районом в регионе, который не пересматривал тарифы. Сейчас стоимость проезда вырастет, но это менее болезненно, чем отсутствие транспортного сообщения с Киевом.

Согласно сообщениям в соцсетях, объявления о повышении цен появились в салонах маршруток за несколько дней до введения изменений. Отныне:

проезд по маршруту Киев — Бровары стоит 35 грн;

по маршруту Киев — Автошкола — 30 грн.

Перевозчики объясняют, что главной причиной подорожания стало "резкое повышение цен на горюче-смазочные материалы", и просят пассажиров отнестись к этому с пониманием.

Перевозчики также отмечают, что за время полномасштабной войны количество пассажиров на пригородных маршрутах существенно уменьшилось. Поможет ли повышение тарифов стабилизировать ситуацию, пока прогнозировать трудно.

Несмотря на подорожание, руководитель ассоциации считает, что повышение в пределах 5 грн — это не критическое изменение в условиях гиперинфляции.

Напомним, украинцы пенсионного возраста имеют различные льготы от государства. Среди них право на бесплатный проезд в некоторых видах общественного транспорта, которое останется в силе в 2025 году.

Также мы писали, что многие украинцы имеют право на льготный проезд в общественном транспорте. Дети также имеют право на такой вид проезда, но только до определенного возраста.