Подорожчання проїзду на Київщині — як зросли ціни у маршрутках та на яких напрямках

Маршрутне таксі. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

З 6 січня жителі Київщини, які користуються приміськими маршрутками, змушені платити більше за проїзд. Як повідомляється, тарифи зросли на багатьох напрямках, зокрема Київ — Бровари, де вартість проїзду тепер становить 35 грн.

Про це розповідає ТСН.

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Чому зросли тарифи

Голова Асоціації перевізників Київської області Олексій Павленко розповів, що останній перегляд тарифів відбувався ще у 2022 році. За цей час накопичилося чимало підстав для змін.

За словами Павленка, з 1 січня збільшився акциз на пальне на 3 грн, підвищився рівень мінімальної заробітної плати, зросли ціни на запчастини. Усе це впливає на економіку перевезень, тому підвищення тарифів є необхідним кроком як з правового, так і економічного погляду.

Також він зазначив, що Броварський напрямок найдовше зберігав старий тариф, тоді як перевізники з інших районів області вже раніше підвищили ціни на проїзд.

Він підкреслив, що Бровари були останнім районом у регіоні, який не переглядав тарифи. Наразі вартість проїзду зросте, але це менш болюче, ніж відсутність транспортного сполучення з Києвом.

Згідно з повідомленнями у соцмережах, оголошення про підвищення цін з'явилися в салонах маршруток за кілька днів до введення змін. Відтепер:

проїзд за маршрутом Київ — Бровари коштує 35 грн;

за маршрутом Київ — Автошкола — 30 грн.

Перевізники пояснюють, що головною причиною подорожчання стало "різке підвищення цін на паливно-мастильні матеріали", та просять пасажирів поставитися до цього з розумінням.

Перевізники також зауважують, що за час повномасштабної війни кількість пасажирів на приміських маршрутах суттєво зменшилася. Чи допоможе підвищення тарифів стабілізувати ситуацію, поки прогнозувати важко.

Попри подорожчання, керівник асоціації вважає, що підвищення у межах 5 грн — це не критична зміна в умовах гіперінфляції.

Нагадаємо, українці пенсійного віку мають різні пільги від держави. Серед них право на безплатний проїзд у деяких видах громадського транспорту, яке залишиться чинним у 2025 році.

Також ми писали, що багато українців мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті. Діти також мають право на такий вид проїзду, але лише до певного віку.