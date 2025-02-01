Некоторых украинских пенсионеров ждут проверки в 2025 году — кому отменят доплаты

Кошелек без денег. Фото: Pexels

В Украине усиливают меры против мошенничества в сфере выплат для пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Правительство инициировало масштабное расследование фиктивных схем, которые позволяли отдельным лицам незаконно получать компенсации.

О том, почему некоторые украинские пенсионеры потеряют доплаты в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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В Украине начато масштабное расследование нелегальных схем, связанных с фиктивными доплатами чернобыльцам. Власти уже начали привлекать виновных к ответственности, а также пересматривают механизмы распределения средств, чтобы обеспечить справедливый доступ к финансовой помощи.

Министр социальной политики Оксана Жолнович во время пресс-конференции, посвященной году реформ в социальной защите, подчеркнула, что главная цель этих изменений — установление справедливости и эффективность социальной поддержки. Нововведения должны прекратить злоупотребления в сфере выплат и гарантировать помощь реальным пострадавшим.

После аварии на ЧАЭС граждане, проживавшие в зоне отчуждения, получали дополнительные выплаты. Однако со временем возникли мошеннические схемы, когда лица, не проживавшие в этих районах, через фиктивную регистрацию получали доплаты, иногда эквивалентные трем минимальным зарплатам. Такие манипуляции осуществлялись через суды с помощью фальшивых документов.

Сейчас Министерство социальной политики инициировало ряд мер для противодействия мошенничеству:

Расследование правоохранителей: начаты уголовные дела по выявленным схемам, и уже есть первые привлеченные к ответственности. Ответственность судей: судьи, которые способствовали мошенникам, могут оказаться под следствием.

Какие изменения планируют ввести

Для усиления поддержки пострадавших правительство разрабатывает несколько инициатив:

Дополнительная поддержка ликвидаторов: сосредоточено внимание на ликвидаторах аварии без инвалидности, которые находятся в затруднительном положении. Доплаты для жителей чернобыльской зоны: люди, которые проживали в зоне с 1986 по 1993 год, получат привязанные к прожиточному минимуму выплаты. Изменения в законодательстве: в 2025 году планируется принятие новых норм, которые сделают невозможным мошенничество и обеспечат адресность помощи.

Эти изменения имеют целью вернуть доверие к системе социальной помощи и поддержать тех, кто больше всего пострадал от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее мы писали, что в феврале 2025 года пенсионеров ожидают значительные изменения. Для отдельных категорий украинцев повысят размер пенсий, а также появится возможность подать заявку на получение единовременной денежной помощи от государства. Кроме того, в 2025 году изменились условия выхода на пенсию.

Также мы рассказывали, что в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", гражданам, находящимся на полном государственном обеспечении, выплачивается лишь 25% от установленного размера пенсии. Это касается лиц, проживающих в специализированных учреждениях.