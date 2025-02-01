Деяких українських пенсіонерів чекають перевірки у 2025 році — кому скасують доплати

Гаманець без грошей. Фото: Pexels

В Україні посилюють заходи проти шахрайства у сфері виплат для постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Уряд ініціював масштабне розслідування фіктивних схем, які дозволяли окремим особам незаконно отримувати компенсації.

Про те, чому деякі українські пенсіонери втратять доплати у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.Live.

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В Україні розпочато масштабне розслідування нелегальних схем, пов’язаних із фіктивними доплатами чорнобильцям. Влада вже почала притягувати винних до відповідальності, а також переглядає механізми розподілу коштів, щоб забезпечити справедливий доступ до фінансової допомоги.

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час пресконференції, присвяченої року реформ у соціальному захисті, підкреслила, що головна мета цих змін — встановлення справедливості та ефективність соціальної підтримки. Нововведення мають припинити зловживання у сфері виплат і гарантувати допомогу реальним постраждалим.

Після аварії на ЧАЕС громадяни, які проживали у зоні відчуження, отримували додаткові виплати. Проте з часом виникли шахрайські схеми, коли особи, що не проживали в цих районах, через фіктивну реєстрацію отримували доплати, іноді еквівалентні трьом мінімальним зарплатам. Такі маніпуляції здійснювалися через суди за допомогою фальшивих документів.

Наразі Міністерство соціальної політики ініціювало низку заходів для протидії шахрайству:

Розслідування правоохоронців: розпочато кримінальні справи за виявленими схемами, і вже є перші притягнуті до відповідальності. Відповідальність суддів: судді, які сприяли шахраям, можуть опинитися під слідством.

Які зміни планують запровадити

Для посилення підтримки постраждалих уряд розробляє кілька ініціатив:

Додаткова підтримка ліквідаторів: зосереджено увагу на ліквідаторах аварії без інвалідності, які перебувають у скрутному становищі. Доплати для мешканців чорнобильської зони: люди, які проживали у зоні з 1986 по 1993 рік, отримають прив’язані до прожиткового мінімуму виплати. Зміни у законодавстві: у 2025 році планується ухвалення нових норм, що унеможливлять шахрайство та забезпечать адресність допомоги.

Ці зміни мають на меті повернути довіру до системи соціальної допомоги та підтримати тих, хто найбільше постраждав від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Раніше ми писали, що у лютому 2025 року на пенсіонерів очікують значні зміни. Для окремих категорій українців підвищать розмір пенсій, а також з’явиться можливість подати заявку на отримання одноразової грошової допомоги від держави. Крім того, у 2025 році змінилися умови виходу на пенсію.

Також ми розповідали, що відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", громадянам, які перебувають на повному державному забезпеченні, виплачується лише 25% від встановленого розміру пенсії. Це стосується осіб, які проживають у спеціалізованих установах.