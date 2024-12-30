Проверить красную икру на качество – что продают в Instagram и как магазины нарушают закон

Бутерброды с красной икрой. Фото: Pexels

Традиционно на праздничном столе украинцев одно из ведущих мест занимает красная икра. Этот деликатес почему-то облюбовали использовать именно на Новый год как один из основных элементов угощения. Стоимость настоящей икры "кусается", но в сети Интернет, на рынках и даже в магазинах продают достаточно качественные заменители натурального продукта. Правда, не всюду покупателям предлагают хорошую имитированную икру, а где-то вообще выдают фильсификат за настоящий товар.

Сайт Новини.LIVE разобрался, могут ли украинцы купить в Интернете бюджетную, но качественную красную икру, как проверить продукт в домашних условиях, и придерживаются ли продавцы закона "О защите прав потребителей".

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Что продают в Instagram и за сколько

Многие страницы в социальных сетях нацелены на любителей икры. В Instagram можно найти десятки профилей с предложениями на разный вкус и кошелек. Но больше всего вариантов — красной и черной икры по сомнительным ценам. К примеру, когда 500 г продукта продают за 400-600 грн или поощряют акциями 1+1=3. Плюс часто встречается отсутствие информации о происхождении товара.

Нет ничего плохого, чтобы купить имитацию красной икры. Вопрос в том, что даже заменители имеют ранжирование по качеству. К примеру, различают гранулированную и капсулированную продукцию. В первом случае потребитель получает "икру" из желатина, которая даже не лопается на языке и кажется резиновой. Это низкое качество, следует обходить товар стороной.

Капсулированная икра производится из мяса лососевых рыб, экстракта морских водорослей и рыбьего жира плюс содержит в составе много витаминов/минералов. Внутри икринок даже есть "глазки", так что невооруженным взглядом отличить такой продукт от настоящего очень трудно. Именно его продавцы чаще всего выдают за натуральный, забирая у клиентов большие деньги.

Мы обратились к трем поставщикам бюджетной икры, дабы проверить в домашних условиях, что получили за свои деньги. Как известно, простым экспериментом с горячей водой можно узнать, что перед вами: желатиновое изделие, капсулированная икра хорошего качества или натуральный продукт.

В первом онлайн-магазине красную икру продают за 450 грн (500 г) в пластиковых ведерках.

Бюджетная красная икра за 450 грн с Instagram. Фото: Новини.LIVE

Второй продавец отправил набор из трех видов икры (горбуши, лососевую и осетровую по 160 г) за 385 грн.

Бюджетная икра горбуши из Instagram. Фото: Новини.LIVE

Бюджетная лососевая икра из Instagram. Фото: Новини.LIVE

Бюджетная осетровая икра из Instagram. Фото: Новини.LIVE 1/3 ​ 3

В третьем магазине набор "Дегустационный" (икра горбуши, кижуча, щуки и веслоноса — по 175 г) стоит 600 грн.

Икра щуки из Instagram. Фото: Новини.LIVE

Икра кижуча из Instagram. Фото: Новини.LIVE

Икра веслоноса из Instagram. Фото: Новини.LIVE

Икра горбуши из Instagram. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Для сравнения — мы также приобрели лососевую зернистую икру Veladis (90 г) в супермаркете за 310 грн. Судя по составу на баночке, это настоящий продукт, не содержащий экстракта морских водорослей, рыбьего жира и других компонентов.

Красная икра из супермаркета за 310 грн. Фото: Новини.LIVE

Как проверить икру дома

Дабы убедиться, что купили настоящую икру или, по крайней мере, хорошего имитированного качества, возьмите немного горячей воды (не кипятка) и залейте жидкостью ложечку шариков в прозрачный стакан. Далее обратите внимание на характерные особенности:

вода помутнела и появились белые хлопья — икра натуральная;

вода осталась прозрачной, шарики не потеряли форму, но на поверхности возникла масляная пленка — икра имитированная, но хорошего качества;

шарики почти полностью растворились в воде плюс она окрасилась в красный цвет — икра гранулированная, из желатина.

Прошла ли купленная икра проверку качества

Икра за 385 грн

Понятно, что настоящая икра не может стоить 385 грн за 480 г. На вопрос о составе и качестве в магазине ответили, что продают капсулированную имитацию продукта из проверенных ингредиентов, чтобы приблизить вкус к натуральному. И действительно, икра прошла проверку в домашних условиях: все три вида не растворились в жидкости, оставив воду прозрачной. Также образовалась жирная пленка, свидетельствующая о добавлении рыбьего жира.

Икра горбуши из набора по 385 грн. Фото: Новини.LIVE

Лососевая икра из набора за 385 грн. Фото: Новини.LIVE

Осетровая икра из набора за 385 грн. Фото: Новини.LIVE

Икра горбуши после контакта с водой. Фото: Новини.LIVE

Икра горбуши после контакта с водой. Фото: Новини.LIVE

Лососевая икра после контакта с водой. Фото: Новини.LIVE

Лососевая икра после контакта с водой. Фото: Новини.LIVE

Осетровая икра после контакта с водой. Фото: Новини.LIVE

Осетровая икра после контакта с водой. Фото: Новини.LIVE 1/9 ​ 9

Икра за 450 грн

Продавец сразу же предупредил, что икра имитировання, но изготовлена из мяса лосося и других компонентов, без которых невозможно добиться достаточного уровня качества. Внутри ведерка почти не было жидкости (как известно, максимально допустимый показатель — 5%), икринки не растекались, но и не слеплялись.

Вступив в реакцию с теплой водой, шарики не растворились и не изменились в размерах, а на поверхности возникли капли рыбьего жира. Выходит, продавец не обманул относительно качества.

Красная икра за 450 грн, купленная в Instagram. Фото: Новини.LIVE

Красная икра после контакта с водой. Фото: Новини.LIVE

Красная икра после контакта с водой. Фото: Новини.LIVE 1/3 ​ 3

Икра за 600 грн

В переписке продавец заверил, что икра изготовлена из натуральных компонентов, в частности экстракта морских водорослей, мяса лососевых рыб и т.д. Ни в коем случае — не из желатина. Как показал эксперимент, товар действительно не желатиновый, поскольку в воде не растворился. Зато возникла жирная плёнка, как во всех предыдущих продуктах.

Икра щуки в открытом виде. Фото: Новини.LIVE

Икра щуки в воде. Фото: Новини.LIVE

Икра щуки в воде. Фото: Новини.LIVE

Икра кижуча в открытом виде. Фото: Новини.LIVE

Икра кижуча в воде. Фото: Новини.LIVE

Икра кижуча в воде. Фото: Новини.LIVE

Икра веслоноса в открытом виде. Фото: Новини.LIVE

Икра веслоноса в воде. Фото: Новини.LIVE

Икра веслоноса в воде. Фото: Новини.LIVE

Икра горбуши в открытом виде. Фото: Новини.LIVE

Икра горбуши в воде. Фото: Новини.LIVE

Икра горбуши в воде. Фото: Новини.LIVE 1 / 12

Икра из супермаркета

Первое, что бросается в глаза, — большое количество жидкости в банке. Объем явно превышает 5%, что видно на следующем фото. По внешнему виду икринки также сильно отличаются от предыдущих продуктов: имитированный товар — идеальный по форме и однородный по цвету, а про Veladis этого сказать нельзя.

Как только икра соединилась с горячей водой, реакция произошла мгновенно: жидкость стала белой, а шарики превратились в массу без формы. Появились липкие белые хлопья. Так что производитель не соврал — икра действительно настоящая, что также подтверждается стоимостью.

Красная икра Veladis из супермаркета. Фото: Новини.LIVE

Красная икра Veladis из супермаркета. Фото: Новини.LIVE

Красная икра Veladis после контакта с водой. Фото: Новини.LIVE

Красная икра Veladis после контакта с водой. Фото: Новини.LIVE 1/4 ​ 4

Нарушение прав потребителей

Мы выяснили, что в Instagram недорого продают имитированную икру хорошего качества, не вводя в заблуждение клиентов. Но проблемы возникли в других вопросах — соблюдении украинского законодательства по ведению предпринимательской деятельности и защите прав потребителей.

Налоговая давно нацелилась на недобросовестных пользователей социальных сетей, продающих товары без открытия ФЛП. Или не выдающих клиентам расчетные документы (фискальные чеки, накладные, квитанции и т.п.). С такими случаями мы столкнулись, заказывая икру в Instagram.

Ни один магазин не согласился выдать чек, хотя это предусмотрено законом. Два продавца получают оплату за товары на предпринимательский счет через реквизиты IBAN, а третий — на обычную банковскую карту, что свидетельствует об отсутствии регистрации ФЛП.

Переписка с продавцом икры в Instagram. Фото: Новини.LIVE

Переписка с продавцом икры в Instagram. Фото: Новини.LIVE

Переписка с продавцом икры в Instagram. Фото: Новини.LIVE 1/3 ​ 3

Юристка Анастасия Добежа рассказала в комментарии редакции Новини.LIVE, что отказ предоставить покупателю расчетный документ является нарушением ч.11 ст.8 Закона Украины "О защите прав потребителей".

"При продаже товара продавец обязан выдать потребителю расчетный документ установленной формы, удостоверяющий факт покупки, с отметкой о дате продажи. Норма предусмотрена правилами торговли как продовольственными товарами, так и непродовольственными. Если предприятие сразу не выдало документ, покупатель должен его требовать", — отметила экспертка.

По просьбе отправить фискальный чек в двух магазинах ответили, что фактом оплаты является квитанция в банковском приложении. Но на самом деле документ о переводе денег не считается расчетным. Выходит, реализаторы нарушают законодательство, работая без РРО и не выдавая чеки?

Не совсем так. Следует уточнить один нюанс: если ФЛП принимает плату по реквизитам IBAN, то имеет право не использовать регистратор. Это редакции Новини.LIVE подтвердила бухгалтер Юлия Шимко:

"Если предприниматель оказывает услуги или продает товары, получая средства исключительно на свой счет IBAN, то может не устанавливать регистратор расчетных операций. Хотя есть исключение: продукцию оплатили через небанковский терминал или небанковские финансовые учреждения. Такие операции необходимо фискализировать".

Вывод такой: даже если продавцы икры не выдают фискальный чек, учитывая отсутствие РРО, они должны позаботиться о выдаче в бумажной и/или электронной форме любого другого расчетного документа по требованию покупателя.

Еще одно нарушение, с которым мы столкнулись, покупая икру, касается наличия соответствующей маркировки товара. По закону на баночках и ведерках должна содержаться этикетка с названием, составом, объемом, сроком годности, наименованием производителя и другой информацией.

Только один магазин из трех (не принимаем во внимание икру в супермаркете) удовлетворил это требование, приобщив к посылке флаер со сведениями. Одно ведерко доставили вообще без опознавательных данных, а третья посылка содержала этикетки с логотипом продавца и названием икры.

Текстовый флаер с информацией об икру. Фото: Новини.LIVE

"Если это товары потребления и они имеют срок годности, на них обязательно должна быть этикетка со всей информацией: по пользованию, хранению. Особенно важно указать ингредиенты и примеси, которые содержит этот продукт. Плюс на этикетке должна быть дата производства, конечные сроки реализации, сведения о действиях по истечении срока и возможные последствия несоблюдения рекомендаций", — сообщила Анастасия Добежа.

За несоблюдение правил расчетов в сфере торговли и общественного питания, продажи товаров без официального открытия предпринимательской деятельности, а также предоставления недостоверной информации о продукте на предпринимателей налагают административные штрафы.

Налоговики принялись более тщательно проверять магазины в соцсетях, ища недобросовестных продавцов. Поэтому существует достаточно большой риск оказаться в поле зрения контролирующего органа.

Напомним, многие украинцы комбинируют бутерброды с красной и черной икрой, хотя вкус второго продукта нравится не всем. Купить баночку черной икры можно в популярных супермаркетах, в частности Сильпо, Метро, Ашане, Варусе и т.д. Но следует обращать внимание на цену и состав.

Также мы писали, что с праздничным столом можно экспериментировать, заменяя дорогостоящие деликатесы качественными, но бюджетными продуктами. Например, вместо красной икры можно использовать сельдь или шпроты.