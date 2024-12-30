Перевірити червону ікру на якість – що продають в Instagram і як магазини порушують закон

Бутерброди з червоною ікрою. Фото: Pexels

Традиційно на святковому столі українців одне з чільних місць займає червона ікра. Цей делікатес чомусь облюбували використовувати саме на Новий рік як один із основних елементів частування. Вартість справжньої ікри "кусається", але в мережі Інтернет, на ринках і навіть у магазинах продають доволі якісні замінники натурального продукту. Щоправда, не всюди покупцям пропонують хорошу імітовану ікру, а десь взагалі видають фільсифікат за справжній товар.

Сайт Новини.LIVE розібрався, чи можуть українці купити в Інтернеті бюджетну, але якісну червону ікру, як перевірити продукт у домашніх умовах, і чи дотримуються продавці закону "Про захист прав споживачів".

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Що продають в Instagram і за скільки

Чимало сторінок у соціальних мережах націлені на поціновувачів ікри. В Instagram можна знайти десятки профілів із пропозиціями на різний смак і гаманець. Але найбільше варіантів — червоної та чорної ікри за сумнівними цінами. Наприклад, коли 500 г продукту продають за 400-600 грн або заохочують акціями 1+1=3. Плюс часто зустрічається відсутність інформації про походження товару.

Немає нічого поганого, аби купити імітацію червоної ікри. Питання в тому, що навіть замінники мають ранжування за якістю. Наприклад, розрізняють гранульовану і капсульовану продукцію. В першому випадку споживач отримує "ікру" з желатину, яка навіть не лопається на язику та видається резиновою. Це низька якість, варто оминати товар стороною.

Капсульована ікра виготовлюється з м’яса лососевих риб, екстракту морських водоростей та риб’ячого жиру плюс має у складі багато вітамінів/мінералів. Всередині ікринок навіть є "вічка", тож неозброєним оком відрізнити такий продукт від справжнього дуже важко. Саме його продавці найчастіше видають за натуральний, беручи з клієнтів великі гроші.

Ми звернулися до трьох постачальників бюджетної ікри, аби перевірити в домашніх умовах, що отримали за свої гроші. Як відомо, простим експериментом із гарячою водою можна дізнатися, що перед вами: желатиновий виріб, капсульована ікра хорошої якості чи натуральний продукт.

В першому онлайн-магазині червону ікру продають за 450 грн (500 г) у пластикових відерцях.

Бюджетна червона ікра за 450 грн з Instagram. Фото: Новини.LIVE

Другий продавець відправив набір із трьох видів ікри (горбуші, лососеву та осетрову — по 160 г) за 385 грн.

Бюджетна ікра горбуші з Instagram. Фото: Новини.LIVE

Бюджетна лососева ікра з Instagram. Фото: Новини.LIVE

Бюджетна осетрова ікра з Instagram. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

У третьому магазині набір "Дегустаційний" (ікра горбуші, кіжуча, щуки та веслоноса — по 175 г) коштує 600 грн.

Ікра щуки з Instagram. Фото: Новини.LIVE

Ікра кіжуча з Instagram. Фото: Новини.LIVE

Ікра веслоноса з Instagram. Фото: Новини.LIVE

Ікра горбуші з Instagram. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Для порівняння — ми також придбали лососеву зернисту ікру Veladis (90 г) у супермаркеті за 310 грн. Судячи зі складу на баночці, це справжній продукт, що не містить екстракту морських водоростей, риб’ячого жиру та інших компонентів.

Червона ікра з супермаркету за 310 грн. Фото: Новини.LIVE

Як перевірити ікру вдома

Аби пересвідчитися, що купили справжню ікру чи, принаймні, хорошої якості імітовану, візьміть трохи гарячої води (не окропу) і залийте рідиною ложечку кульок у прозору склянку. Далі зверніть увагу на характерні особливості:

вода помутніла і з’явилися білі пластівці — ікра натуральна;

вода залишилася прозорою, кульки не втратили форму, але на поверхні виникла масляна плівка — ікра імітована, але хорошої якості;

кульки майже повністю розчинилися у воді плюс вона забарвилася у червоний — ікра гранульована, з желатину.

Чи пройшла куплена ікра перевірку якості

Ікра за 385 грн

Зрозуміло, що справжня ікра не може коштувати 385 грн за 480 г. На питання про склад і якість у магазині відповіли, що продають капсульовану імітацію продукту з перевірених інгредієнтів, аби наблизити смак до натурального. І дійсно, ікра пройшла перевірку в домашніх умовах: всі три види не розчинилися в рідині, залишивши воду прозорою. Також утворилася жирна плівка, що свідчить про додавання риб’ячого жиру.

Ікра горбуші з набору за 385 грн. Фото: Новини.LIVE

Лососева ікра з набору за 385 грн. Фото: Новини.LIVE

Осетрова ікра з набору за 385 грн. Фото: Новини.LIVE

Ікра горбуші після контакту з водою. Фото: Новини.LIVE

Ікра горбуші після контакту з водою. Фото: Новини.LIVE

Лососева ікра після контакту з водою. Фото: Новини.LIVE

Лососева ікра після контакту з водою. Фото: Новини.LIVE

Осетрова ікра після контакту з водою. Фото: Новини.LIVE

Осетрова ікра після контакту з водою. Фото: Новини.LIVE 1 / 9

Ікра за 450 грн

Продавець одразу попередив, що ікра імітована, але виготовлена з м’яса лосося та інших компонентів, без яких неможливо добитися достатнього рівня якості. Всередині відерця майже не було рідини (як відомо, максимально допустимий показник — 5%), ікринки не розтікалися, але і не зліплювалися.

Вступивши в реакцію з теплою водою, кульки не розчинилися і не змінилися у розмірах, а на поверхні виникли краплинки риб’ячого жиру. Виходить, продавець не обманув щодо якості.

Червона ікра за 450 грн, куплена в Instagram. Фото: Новини.LIVE

Червона ікра після контакту з водою. Фото: Новини.LIVE

Червона ікра після контакту з водою. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Ікра за 600 грн

У листуванні продавець запевнив, що ікра виготовлена з натуральних компонентів, зокрема екстракту морських водоростей, м’яса лососевих риб тощо. В жодному разі — не з желатину. Як продемонстрував експеримент, товар дійсно не желатиновий, оскільки у воді не розчинився. Зате виникла жирна плівка, як у всіх попередніх продуктах.

Ікра щуки у відкритому вигляді. Фото: Новини.LIVE

Ікра щуки у воді. Фото: Новини.LIVE

Ікра щуки у воді. Фото: Новини.LIVE

Ікра кіжуча у відкритому вигляді. Фото: Новини.LIVE

Ікра кіжуча у воді. Фото: Новини.LIVE

Ікра кіжуча у воді. Фото: Новини.LIVE

Ікра веслоноса у відкритому вигляді. Фото: Новини.LIVE

Ікра веслоноса у воді. Фото: Новини.LIVE

Ікра веслоноса у воді. Фото: Новини.LIVE

Ікра горбуші у відкритому вигляді. Фото: Новини.LIVE

Ікра горбуші у воді. Фото: Новини.LIVE

Ікра горбуші у воді. Фото: Новини.LIVE 1 / 12

Ікра з супермаркету

Перше, що кидається в очі, — велика кількість рідини в банці. Об’єм явно перевищує 5%, що видно на наступному фото. За зовнішнім виглядом ікринки також сильно відрізняються від попередніх продуктів: імітований товар — ідеальний за формою та однорідний за кольором, а про Veladis цього сказати не можна.

Як тільки ікра поєдналася із гарячою водою, реакція відбулася миттєво: рідина стала білого кольору, а кульки перетворилися на масу без форми. З’явилися липкі білі пластівці. Отже виробник не збрехав — ікра дійсно справжня, що також підтверджується вартістю.

Червона ікра Veladis із супермаркету. Фото: Новини.LIVE

Червона ікра Veladis із супермаркету. Фото: Новини.LIVE

Червона ікра Veladis після контакту з водою. Фото: Новини.LIVE

Червона ікра Veladis після контакту з водою. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Порушення прав споживачів

Ми з’ясували, що в Instagram недорого продають імітовану ікру хорошої якості, не вводячи в оману клієнтів. Але проблеми виникли в інших питаннях — дотриманні українського законодавства щодо ведення підприємницької діяльності та захисту прав споживачів.

Податкова давно націлилася на недобросовісних користувачів соціальних мереж, які продають товари без відкриття ФОП. Або не видають клієнтам розрахункові документи (фіскальні чеки, накладні, квитанції тощо). З такими випадками ми стикнулися, замовляючи ікру в Instagram.

Жоден магазин не погодився видати чек, хоча це передбачено законом. Двоє продавців отримують оплату за товари на підприємницький рахунок через реквізити IBAN, а третій — на звичайну банківську карту, що свідчить про відсутність реєстрації ФОП.

Листування з продавцем ікри в Instagram. Фото: Новини.LIVE

Листування з продавцем ікри в Instagram. Фото: Новини.LIVE

Листування з продавцем ікри в Instagram. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Юристка Анастасія Добежа розповіла в коментарі редакції Новини.LIVE, що відмова надати покупцеві розрахунковий документ є порушенням ч.11 ст.8 Закону України "Про захист прав споживачів".

"Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу. Норма передбачена правилами торгівлі як продовольчими товарами, так і непродовольчими. Якщо суб’єкт господарювання одразу не видав документ, покупець повинен його вимагати", — зауважила експертка.

На прохання надіслати фіскальний чек у двох магазинах відповіли, що фактом оплати є квитанція в банківському додатку. Але насправді документ про переказ коштів не вважається розрахунковим. Виходить, реалізатори порушують законодавство, працюючи без РРО і не видаючи чеки?

Не зовсім так. Варто уточнити один нюанс: якщо ФОП приймає плату за реквізитами IBAN, то має право не використовувати реєстратор. Це редакції Новини.LIVE підтвердила бухгалтерка Юлія Шимко:

"Якщо підприємець надає послуги або продає товари, отримуючи кошти виключно на власний рахунок IBAN, то може не встановлювати реєстратор розрахункових операцій. Хоча є виняток: продукцію оплатили через небанківський термінал або небанківські фінансові установи. Такі операції необхідно фіскалізувати".

Висновок такий: навіть якщо продавці ікри не видають фіскальний чек з огляду на відсутність РРО, вони повинні потурбуватися про видачу в паперовій та/або електронній формі будь-якого іншого розрахункового документу за вимогою покупця.

Ще одне порушення, з яким ми стикнулися, купуючи ікру, стосується наявності відповідного маркування товару. За законом на баночках і відерцях повинна міститися етикетка з назвою, складом, обсягом, терміном придатності, найменуванням виробника та іншою інформацією.

Тільки один магазин із трьох (не беремо до уваги ікру в супермаркеті) задовольнив цю вимогу, долучивши до посилки флаєр із відомостями. Одне відерце доставили взагалі без розпізнавальних даних, а третя посилка містила етикетки з логотипом продавця та назвою ікри.

Текстовий флаєр з інформацією про ікру. Фото: Новини.LIVE

"Якщо це товари споживання і ті, що мають термін придатності, на них обов’язково має бути етикетка з усією інформацією: щодо користування, зберігання. Особливо важливо вказати інгредієнти і домішки, які містить цей продукт. Плюс на етикетці повинна бути дата виробництва, кінцеві терміни реалізації, відомості про дії після закінчення строку і можливі наслідки недотримання рекомендацій", — повідомила Анастасія Добежа.

За недотримання правил розрахунків у сфері торгівлі та громадського харчування, продаж товарів без офіційного відкриття підприємницького діяльності, а також за надання недостовірної інформації про продукт на підприємців накладають адміністративні штрафи.

Податківці взялися ретельніше перевіряти магазини в соцмережах, шукаючи недобросовісних продавців. Тому існує досить великий ризик опинитися у полі зору контролюючого органу.

Нагадаємо, чимало українців комбінують канапки з червоною і чорною ікрою, хоча смак другого продукту до вподоби не всім. Купити баночку чорної ікри можна в популярних супермаркетах, зокрема Сільпо, Метро, Ашані, Варусі тощо. Але варто звертати увагу на ціну і склад.

Також ми писали, що зі святковим столом можна експериментувати, замінюючи дорогі делікатеси якісними, але бюджетними продуктами. Наприклад, замість червоної ікри чудово частуватиме оселедець або шпроти.