Космические скидки на продукты в АТБ — что отдают на 50% дешевле

Покупки в супермаркете. Фото: Новини.LIVE

Часто украинцам страшно смотреть на ценники в супермаркетах, учитывая быстрые темпы инфляции и безудержное подорожание продуктов питания. Чтобы максимально экономить на товарах, необходимо отслеживать акции. В частности, в АТБ обновили ассортимент со скидками до 50%.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие "горячие" скидки доступны украинцам в супермаркетах сети АТБ.

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Всего неделю — с 12 по 18 марта — будет действовать специальное акционное предложение под названием "Весенние скидки", в рамках которого множество товаров отдают украинцам буквально вдвое дешевле. Цены снизили на 20-50%, поэтому есть возможность сэкономить деньги на продуктовом шопинге.

Акционный ассортимент включает почти все, что используется в хозяйстве и приготовлении блюд: колбасу, мясные полуфабрикаты, молочные изделия, кофе/чай, сладости, снеки, макароны, мороженое, консервы и многое другое. По состоянию на 15 марта можно купить такие товары в АТБ по сниженной стоимости:

колбаса "Мясная лавка/Своя линия" Губернская — 59,90 грн вместо 119,90 грн (-50%);

пельмени "Левада" с говядиной и свининой — 100,50 грн вместо 185,50 грн (-45%);

мороженое "Киевский пломбир" — 36,90 грн вместо 67,90 грн (-45%);

шоколад Lacmi Strawberry cake со вкусом клубника-крем и печеньем — 115,90 грн вместо 196 грн (-41%);

чипсы "Люкс" волнистые со вкусом сметаны и лука — 38,60 грн вместо 64,40 грн (-40%);

консервы Riga Gold "Сардина натуральная" с добавлением оливкового масла — 49,90 грн вместо 79,60 грн (-37%);

кофе Jacobs Monarch Espresso молотый — 144,90 грн вместо 229,90 грн (-36%);

сосиски "Колбасный ряд/Разумный выбор" — 42,50 грн вместо 66,90 грн (-36%).

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот

Скидки на продукты в АТБ. Фото: скриншот 1 / 4

Также в АТБ регулярно действуют другие акции, в частности "Экономия", "Эксклюзивная скидка с Картой АТБ!", "7 дней", "Вина_світу", "Эксклюзивные кофейные скидки от Jacobs!", "Акционные предложения" и др. Имея специальную платежную карту от банков партнеров сети (Monobank, Raiffeisen Bank, Укргазбанк, Ощадбанк, Sense Bank), можно получать дополнительные финансовые поощрения.

Напомним, в некоторых украинских супермаркетах авокадо продают втридорога. В частности в Ашане за упаковку с двумя плодами нужно заплатить 180 грн, а посетители Сильпо могут приобрести аналогичный товар вдвое дешевле — за 83,99 грн.

Также мы писали, что многие продукты, которые ранее пользовались спросом среди украинских потребителей, практически исчезли с полок магазинов. Речь идет о товарах российских и белорусских компаний. Однако возможность финансировать страну-агрессора частично осталась.