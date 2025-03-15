Космічні знижки на продукти в АТБ — що віддають на 50% дешевше

Покупки в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Часто українцям страшно дивитися на цінники в супермаркетах, враховуючи швидкі темпи інфляції та нестримне дорожчання харчових продуктів. Аби максимально економити на товарах, необхідно відстежувати акції. Зокрема, в АТБ оновили асортимент зі знижками до 50%.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які "гарячі" знижки доступі українцям в супермаркетах мережі АТБ.

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Великі березневі знижки в АТБ

Лише тиждень — з 12 по 18 березня — діятиме спеціальна акційна пропозиція під назвою "Весняні знижки", в рамках якої безліч товарів віддають українцям буквально вдвічі дешевше. Ціни знизили на 20-50%, тож є змога заощадити гроші на продуктовому шопінгу.

Акційний асортимент включає майже все, що використовується в господарстві та приготуванні страв: ковбасу, м’ясні напівфабрикати, молочні вироби, каву/чай, солодощі, снеки, макарони, морозиво, консерви і багато іншого. Станом на 15 березня можна купити такі товари в АТБ за зниженою вартістю:

ковбаса "М'ясна лавка/Своя лінія" Губернська — 59,90 грн замість 119,90 грн (-50%);

пельмені "Левада" З яловичиною та свининою — 100,50 грн замість 185,50 грн (-45%);

морозиво "Київський пломбір" — 36,90 грн замість 67,90 грн (-45%);

шоколад Lacmi Strawberry cake зі смаком полуниця-крем та печивом — 115,90 грн замість 196 грн (-41%);

чипси "Люкс" хвилясті зі смаком сметани та цибулі — 38,60 грн замість 64,40 грн (-40%);

консерви Riga Gold "Сардина натуральна" з додаванням оливкової олії — 49,90 грн замість 79,60 грн (-37%);

кава Jacobs Monarch Espresso мелена — 144,90 грн замість 229,90 грн (-36%);

сосиски "Ковбасний ряд/Розумний вибір" — 42,50 грн замість 66,90 грн (-36%).

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот

Знижки на продукти в АТБ. Фото: скриншот 1 / 4

Також в АТБ регулярно діють інші акції, зокрема "Економія", "Ексклюзивна знижка з Карткою АТБ!", "7 днів", "Вина_світу", "Ексклюзивні кавові знижки від Jacobs!", "Акційні пропозиції" тощо. Маючи спеціальну платіжну картку від банків партнерів мережі (Monobank, Raiffeisen Bank, Укргазбанк, Ощадбанк, Sense Bank), можна отримувати додаткові фінансові заохочення.

Нагадаємо, в деяких українських супермаркетах авокадо продають втридорога. Зокрема в Ашані за упаковку з двома плодами потрібно заплатити 180 грн, а відвідувачі Сільпо можуть придбати аналогічний товар вдвічі дешевше — за 83,99 грн.

Також ми писали, що багато продуктів, які раніше мали попит серед українських споживачів, практично зникли з полиць магазинів. Йдеться про товари російських і білоруських компаній. Водночас можливість фінансувати країну-агресорку частково залишилася.