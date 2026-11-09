Бытовая техника в квартире. Фото: УНИАН

Украинцы вновь живут в условиях длительных отключений электроэнергии из-за вражеских атак на энергообъекты. Энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома, однако после возобновления электроснабжения потребители могут столкнуться с другой проблемой — резкими перепадами напряжения. Иногда они приводят к повреждению бытовой техники, однако украинцы могут претендовать на компенсацию.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области, передают Новини.LIVE.

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Куда обращаться, если сгорела техника

Закон Украины "О рынке электрической энергии" и Правила розничного рынка электрической энергии предусматривают право потребителей на компенсацию и возмещение убытков, если бытовая техника пострадала в результате несоблюдения показателей качества электроснабжения.

Если холодильник, телевизор или другая бытовая техника в жилище сгорела из-за резкого скачка напряжения в сети, гражданин может обратиться к поставщику электроэнергии с требованием возместить убытки.

Порядок получения компенсации

Бытовой потребитель должен обратиться к поставщику электроэнергии с письменным заявлением, в котором необходимо описать все обстоятельства происшествия, перечислить поврежденное или уничтоженное имущество в результате перепада напряжения и указать общую сумму убытков.

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Чтобы ускорить процедуру определения размера причиненного ущерба, к заявлению можно приложить подтверждающие документы, например, акт технического осмотра от сервисного центра.

Закон обязывает поставщика электроэнергии возместить убытки потребителю, если оператор системы не соблюдал показатели качества услуг, установленные Регулятором и договором о предоставлении услуг по распределению электроэнергии.

Что еще стоит сделать потребителю

Украинцам рекомендуют не ограничиваться обращением к электроснабжающей компании и дополнительно вызвать исполнителя коммунальной услуги для оформления акта-претензии о добровольной компенсации убытков за поврежденную бытовую технику.

Исполнитель должен прибыть к потребителю в сроки, определенные договором, но не позднее чем в течение суток после обращения гражданина. При составлении акта-претензии необходимо указать, в чем именно заключалось не оказание услуги или оказание ее в ненадлежащем качестве.

После оформления документа у поставщика коммунальных услуг будет пять рабочих дней, чтобы рассмотреть требования потребителя и удовлетворить их или предоставить обоснованный письменный отказ.

Как защитить технику от перепадов напряжения

После плановых или аварийных отключений в домах украинцев одновременно включаются различные бытовые приборы — холодильники, бойлеры, телевизоры и т. д. Из-за этого напряжение в сети может резко меняться, что крайне опасно для техники.

Для защиты электроприборов потребителям рекомендуют установить реле напряжения. Например, для дома подойдут релейные стабилизаторы, оснащенные реле, переключающимся между обмотками трансформатора. Такое устройство отличается оптимальным соотношением цены и качества.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что свет может подешеветь почти на 40%. Скидка предусмотрена для потребителей с электроотоплением в доме. Специальная цена действует в течение отопительного сезона.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам будут платить за экономное потребление электроэнергии. Конкретной суммы выплаты пока нет. Однако регулятор обещает впоследствии обнародовать детали реформы.