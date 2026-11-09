Побутова техніка у квартирі. Фото: УНІАН

Українці знову живуть в умовах тривалих відключень електроенергії через ворожі атаки на енергооб'єкти. Енергетики роблять все можливе, щоб повернути світло в домівки, однак після відновлення електропостачання споживачі можуть зіткнутися з іншою проблемою — різкими перепадами напруги. Іноді вони призводять до пошкодження домашньої техніки, однак українці можуть претендувати на компенсацію.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, передають Новини.LIVE.

Реклама

Куди звертатися, якщо згоріла техніка

Закон України "Про ринок електричної енергії" та Правила роздрібного ринку електричної енергії передбачають право споживачів на компенсацію та відшкодування збитків, якщо побутова техніка постраждала внаслідок недотримання показників якості електропостання.

Якщо холодильник, телевізор чи інша техніка в житлі згоріла через різкий стрибок напруги в мережі, громадянин може вернутися до постачальника електроенергії з вимогою покрити збитки.

Порядок отримання компенсації

Побутовий споживач має звернутися до постачальника електроенергії з письмовою заявою, у якій потрібно описати всі обставини події, перелік пошкодженого або знищеного майна через перепад напруги та загальну суму збитків.

Читайте також:

Щоб пришвидшити процедуру зі встановленням розміру завданої школи, до заяви можна додати підтвердні документи, наприклад, акт технічного огляду від сервісного центру.

Закон зобов'язує постачальника електроенергії відшкодувати збитки споживачу, якщо оператор системи не дотримався показників якості послуг, встановлених Регулятором та договором про надання послуг з розподілу електроенергії.

Що ще варто зробити споживачеві

Українцям рекомендують не обмежуватися зверненням до електропостачальника та додатково викликати виконавця комунальної послуги для оформлення акту-претензії щодо добровільної компенсації збитків за пошкоджену побутову техніку.

Виконавець повинен прибути до споживача у строки, визначені договором, але не пізніше ніж протягом доби після звернення громадянина. Під час складання акту-претензії необхідно зазначити, у чому саме полягало ненадання послуги або надання у неналежній якості.

Після оформлення документа у виконавця комунальної послуги буде п'ять робочих днів, щоб розглянути вимоги споживача та задовольнити їх або надати обґрунтовану письмову відмову.

Як захистити техніку від перепадів напруги

Після планових або аварійних відключень у домівках українців одночасно починають працювати різні побутові прилади — холодильники, бойлери, телевізори тощо. Через це напруга в мережі може різко змінюватися, що вкрай небезпечно для техніки.

Для захисту електроприладів споживачам рекомендують встановити реле напруги. Наприклад, для дому підійдуть релейні стабілізатори, які мають реле, що перемикається між обмотками трансформатора. Такий пристрій має оптимальне співвідношення ціни та якості.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, що світло може бути дешевшим майже на 40%. Знижка передбачена для споживачів з електроопаленням в будинку. Спеціальна ціна діє протягом опалювального сезону.

Також Новини.LIVE писали, що українцям платитимуть за економне споживання електроенергії. Конкретної суми виплати поки немає. Проте регулятор обіцяє згодом оприлюднити деталі реформи.