Пенсии в 2025 году — повлияет ли остановка помощи на выплаты украинцев

Пожилые люди в отделении ПФУ. Фото: УНИАН

Украина получает значительную финансовую поддержку от международных партнеров, а потому у населения возникает опасение, что остановка этих программ может повлиять на социальные выплаты в стране. Однако власти уверяют, что пенсиям украинцев ничего не грозит.

Об этом эфире Ранок.LIVE рассказал эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин.

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По словам эксперта, пока трудно сказать, как отсутствие финансирования повлияет на реформы и грантовые программы в пенсионной сфере. Однако на выплатах пенсий украинцам это точно никак не отразится.

Сергей Коробкин напомнил, что недавно состоялась пресс-конференция по итогам работы Министерства социальной политики Украины в 2024 году. В ходе встречи министр социальной политики Оксана Жолнович подтвердила, что размер пенсий не зависит от международных грантов. Поэтому граждане Украины могут не волноваться — пенсионные выплаты будут оставаться неизменными.

Сейчас ведутся подсчеты, на что может повлиять отсутствие этой помощи, но она никак не касается пенсионного обеспечения граждан, поскольку большинство этих программ не государственные.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что украинцы могут заранее определить ориентировочную сумму своей пенсии с помощью специального калькулятора в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Этот инструмент позволяет эффективнее планировать будущее финансовое обеспечение и принять меры в случае, если пенсия окажется недостаточной.

Также мы рассказывали, что Кабинет Министров принял постановление, которое предусматривает дополнительные выплаты для некоторых неработающих пенсионеров. Они будут начислены гражданам пожилого возраста, проживавшим в Чернобыльской зоне. Для получения выплат необходимо подтвердить факт проживания в зоне отселения по состоянию на 26 апреля 1986 года или в течение периода с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года.