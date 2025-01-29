Пенсії у 2025 році — чи вплине зупинення допомоги на виплати українців

Люди похилого віку у відділенні ПФУ. Фото: УНІАН

Україна отримує значну фінансову підтримку від міжнародних партнерів, а тому в населення виникає побоювання, що зупинка цих програм може вплинути на соціальні виплати в країні. Однак влада запевняє, що пенсіям українців нічого не загрожує.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін.

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Що буде з пенсіями Українців у 2025 році

За словами експерта, наразі важко сказати, як відсутність фінансування виплине на реформи та грантові програми в пенсійній сфері. Однак на виплатах пенсій українцям це точно ніяк не відобразиться.

Сергій Коробкін нагадав, що нещодавно відбулась пресконференція щодо підсумків роботи Міністерства соціальної політики України у 2024 році. Під час зустрічі міністерка соціальної політики Оксана Жолнович підтвердила, що розмір пенсій не залежить від міжнародних грантів. Тому громадяни України можуть не хвилюватися — пенсійні виплати залишатимуться незмінними.

Наразі ведуться підрахунки, на що може вплинути відсутність цієї допомоги, але вона ніяк не стосується пенсійного забезпечення громадян, оскільки більшість цих програм не державні.

Що ще буде цікаве українцям

Раніше ми писали, що Українці можуть заздалегідь визначити орієнтовну суму своєї пенсії за допомогою спеціального калькулятора в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду. Цей інструмент дозволяє ефективніше планувати майбутнє фінансове забезпечення та вжити заходів у разі, якщо пенсія виявиться недостатньою.

Також ми розповідали, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає додаткові виплати для деяких непрацюючих пенсіонерів. Вони будуть нараховані громадянам похилого віку, які мешкали в Чорнобильській зоні. Для отримання виплат необхідно підтвердити факт проживання в зоні відселення станом на 26 квітня 1986 року або протягом періоду з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.