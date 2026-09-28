Пенсионные долги остались невыплаченными после смерти: могут ли наследники получить деньги

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине пенсионеры могут годами ждать денег, которые Пенсионный фонд уже начислил по решению суда. Бывает, что человек умирает, так и не получив эти выплаты. В таком случае у родственников возникает вопрос: могут ли войти в наследство невыплаченные долги ПФУ? Судебная практика показывает, что деньги не исчезают после смерти пенсионера.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебную власть Украины.

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Одно из таких дел дошло до Ровенского окружного административного суда: женщина при жизни так и не получила более 174 000 гривен, а после ее смерти право требовать исполнения решения суда перешло к мужу.

Речь идет о доплате к пенсии, которую женщине должны были выплатить после судебного решения. Пенсионный фонд произвел начисление, однако деньги остались невыплаченными из-за отсутствия финансирования из государственного бюджета.

Пенсию пришлось отстаивать в суде

В 2022 году неработающая пенсионерка обратилась в суд по поводу выплаты доплаты к пенсии. Женщина проживала на территории, отнесенной к зоне гарантированного добровольного отселения после аварии на ЧАЭС.

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В результате за период с 16 января 2022 года по 31 мая 2023 года женщине начислили 174 157,62 гривен. Однако в реальности этих денег она так и не получила.

Что произошло с деньгами дальше

После смерти женщины ее муж обратился в суд. Он просил заменить умершую в исполнительном листе на себя как правопреемника. Для этого муж предоставил документы, подтверждающие брак и право на наследство. В частности, свидетельство о праве на наследство подтверждало, что в наследство входят и невыплаченные средства, начисленные во исполнение судебных решений.

Суд согласился с заявлением и заменил умершую пенсионерку ее мужем. Теперь он может продолжить процедуру исполнения решения суда и требовать выплаты долгов.

Означает ли это, что родственникам сразу выплатят деньги

Решение суда важно тем, что смерть человека в такой ситуации не прекратила его имущественное право на уже начисленные средства. В то же время есть важный нюанс. Суд не присуждал мужу новые 174 000 гривен. Наследник лишь получил возможность продолжить требовать исполнения решения, которое уже было вынесено в пользу умершей пенсионерки. А для этого тоже может потребоваться немало времени.

Ранее Новини.LIVE писали, что для украинцев в Польше могут изменить правила начисления минимальной пенсии. Новый законопроект предлагает учитывать сумму уплаченных страховых взносов, а не один взнос за период работы. Если изменения примут, для получения выплаты придется накопить взносы в размере не менее 25 минимальных зарплат.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому могут доплачивать 1 038 гривен к пенсии. Выплата предусмотрена для людей от 80 лет, которые живут одни и нуждаются в постоянном постороннем уходе. Для ее оформления требуется заключение врачей и заявление в Пенсионный фонд.