Пенсійні борги залишилися невиплаченими після смерті: чи можуть спадкоємці забрати гроші

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні пенсіонери можуть роками чекати грошей, які Пенсійний фонд уже нарахував за рішенням суду. Трапляється, що людина помирає, так і не отримавши ці виплати. У такому разі у рідних виникає питання: чи можуть увійти у спадщину невиплачені борги ПФУ? Судова практика показує, що гроші не зникають після смерті пенсіонера.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судову владу України.

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Одна з таких справ дійшла до Рівненського окружного адміністративного суду: жінка за життя так і не отримала понад 174 000 гривень, а після її смерті право вимагати виконання рішення суду перейшло до чоловіка.

Йдеться про доплату до пенсії, яку жінці мали виплатити після судового рішення. Пенсійний фонд провів нарахування, однак гроші залишилися невиплаченими через відсутність фінансування з державного бюджету.

Пенсію довелося відстоювати через суд

У 2022 році непрацююча пенсіонерка звернулася до суду через виплату доплати до пенсії. Жінка проживала на території, віднесеній до зони гарантованого добровільного відселення після аварії на ЧАЕС.

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У результаті за період із 16 січня 2022 року до 31 травня 2023 року жінці нарахували 174 157,62 гривень. Однак в реальності цих грошей вона так і не отримала.

Що сталося з грошима далі

Після смерті жінки її чоловік звернувся до суду. Він просив замінити померлу у виконавчому листі на себе як правонаступника. Для цього чоловік надав документи, які підтверджували шлюб і право на спадщину. Серед іншого, свідоцтво про право на спадщину підтверджувало, що до спадщини входять і невиплачені кошти, нараховані на виконання судових рішень.

Суд погодився із заявою та замінив померлу пенсіонерку її чоловіком. Тепер він може продовжити процедуру виконання рішення суду та вимагати виплати боргів.

Чи означає це, що родичам одразу виплатять гроші

Рішення суду важливе тим, що смерть людини у такій ситуації не припинила її майнового права на вже нараховані кошти. Водночас є важливий нюанс. Суд не присуджував чоловікові нові 174 000 гривень. Спадкоємець лише отримав можливість продовжити вимагати виконання рішення, яке вже було ухвалене на користь померлої пенсіонерки. А для цього теж може знадобитися чимало часу.

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