Две женщины. Фото: Новини.LIVE

Правительство Чешской Республики подготовило законодательные изменения в сфере пенсионных накоплений, призванные стимулировать граждан формировать собственный пенсионный капитал с раннего возраста. Палата депутатов завершила второе чтение законопроекта 6 ноября. Проект предусматривает существенное увеличение государственных доплат для детей и молодежи, возможность досрочного снятия части средств, ограничение комиссий управляющих компаний и внедрение гибких инвестиционных моделей.

Об этом сообщает правительство Чехии, передают Новини.LIVE.

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Какова цель законопроекта

Основной акцент программы сделан на максимальное продление срока накопления средств за счет сложных процентов.

То есть:

Для пенсионных счетов детей в возрасте до 18 лет порог ежемесячного взноса, необходимый для получения государственной субсидии, снижается до 100 чешских крон. Также в рамках государственной поддержки молодежи в возрасте до 30 лет размер правительственной доплаты увеличивается с 20% до 40% от суммы ежемесячного взноса.

При максимальном расчетном взносе для молодежи в 1700 крон в месяц государство будет доплачивать 680 крон вместо нынешних 340 крон.

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Льготы для молодых участников

Законопроект вводит льготу для молодых участников программы. Граждане в возрасте до 36 лет, которые накапливают средства не менее 10 лет, смогут единовременно забрать треть своих взносов вместе с доходом от инвестирования. При этом пенсионный договор не расторгается, а остальные средства остаются на счете и продолжают приносить доход. Изъятые средства разрешается тратить на любые нужды.

Изменения в инвестировании сбережений

Когда вкладчик только начинает откладывать средства, пенсионные организации направляют их в инвестиции. И здесь вводится автоматическое распределение активов в зависимости от возраста. Молодые люди и граждане до 50 лет будут инвестировать преимущественно в динамичные и доходные инструменты (минимум 75% портфеля), а по мере приближения пенсии средства будут постепенно переводиться в консервативные активы (банковские и государственные облигации, золото, недвижимость).

Снижение комиссии

По оценкам Министерства финансов Чехии, нынешние комиссии пенсионных компаний, составляющие около 2% в год, являются одними из самых высоких в Европе. Они забирают до половины потенциальной прибыли вкладчика за долгосрочный период.

Предлагается полностью отменить комиссию за инвестиционный результат для трансформированных, консервативных, смешанных и динамичных фондов.

Максимальная годовая плата за управление активами ограничивается на уровне 0,5% в год. А трансформированные фонды с низкой доходностью окончательно прекратят деятельность 31 декабря 2036 года, а их клиентов автоматически переведут в консервативные фонды.

Благодаря снижению комиссий, повышению доплат и долгосрочному инвестированию гражданин, который начнет откладывать средства вовремя, сможет сформировать к выходу на пенсию более 1,6 миллиона крон накоплений вместо нынешних ориентировочных 600 тысяч крон.

Действует ли закон уже на практике

Вступление в силу основных норм реформы ожидается 1 января или 1 апреля 2027 года, в зависимости от скорости прохождения итоговых голосований в парламенте и подписания законопроекта президентом Чехии.

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