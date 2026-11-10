Дві жінки. Фото: Новини.LIVE

Уряд Чеської Республіки підготував законодавчі зміни до пенсійних накопичень, покликані заохотити громадян формувати власний пенсійний капітал ще змалечку. Палата депутатів завершила друге читання законопроєкту 6 листопада. Проєкт передбачає суттєве збільшення державних доплат для дітей та молоді, можливість дострокового вилучення частини коштів, обмеження комісій управляючих компаній та запровадження гнучких інвестиційних моделей.

Про це повідомляє уряд Чехії, передають Новини.LIVE.

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Що має на меті законопроєкт

Головний фокус програми спрямований на максимальне продовження терміну накопичення коштів за рахунок складного відсотка.

Тобто:

Для пенсійних рахунків дітей віком до 18 років, поріг щомісячного внеску, необхідний для отримання державної субсидії, знижують до 100 чеських крон. Також з державної підтримки молоді віком до 30 років, розмір урядової доплати зростає з 20% до 40% від суми щомісячного внеску.

При максимальному розрахунковому внеску для молоді у 1700 крон на місяць, держава доплачуватиме 680 крон замість нинішніх 340 крон.

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Привілеї для молодих учасників

Законопроєкт запроваджує привілей для молодих учасників програми. Громадяни віком до 36 років, які накопичують кошти щонайменше 10 років, зможуть одноразово забрати третину власних внесків разом із прибутком від інвестування. При цьому пенсійний договір не розривається, а решта коштів залишаються на рахунку та продовжують працювати. Вилучені кошти дозволяється витрачати на будь-які потреби.

Зміна в інвестуванні заощаджень

Коли вкладник тільки починає заощаджувати кошти, пенсійні організації спрямовують їх в інвестиції. І тут запроваджується автоматичний розподіл активів залежно від віку. Молоді люди та громадяни до 50 років інвестуватимуть переважно в динамічні й прибуткові інструменти (мінімум 75% портфеля), а в міру наближення пенсії кошти поступово переводитимуться в консервативні активи (банківські та державні облігації, золото, нерухомість).

Зменшення комісії

За оцінками Міністерства фінансів Чехії, нинішні комісії пенсійних компаній, що близько 2% на рік, є одними з найвищих у Європі. Вони забирають до половини потенційного прибутку вкладника за довгостроковий період.

Пропонують повністю скасовути комісію за інвестиційний результат для трансформованих, консервативних, змішаних і динамічних фондів.

Максимальна щорічна плата за управління активами обмежується на рівні 0,5% на рік. А трансформовані фонди із низькою дохідністю остаточно припинять діяльність 31 грудня 2036 року, а їхніх клієнтів автоматично переведуть до консервативних фондів.

Завдяки зниженню комісій, підвищенню доплат та тривалому інвестуванню, громадянин, який почне відкладати кошти вчасно, зможе сформувати до виходу на пенсію понад 1,6 мільйона крон накопичень замість нинішніх орієнтовних 600 тисяч крон.

Чи працює закон вже на практиці

Набрання чинності основними нормами реформи очікується з 1 січня або 1 квітня 2027 року, залежно від швидкості проходження підсумкових голосувань у парламенті та підписання законопроєкту Президентом Чехії.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про переваги заощаджень в готівці, картках та на депозитах. Готівка вдома може стати надійним варіантом. Проте у разі крадіжки таке зберігання коштів варто відкласти.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи варто вкладати власні кошти в золото. Банківський метал вважається надійним варіантом, який зберігає свою цінність при будь-яких економічних та геополітичних коливаннях. Однак поняття "вкладання в золото" не варто сприймати лише як збереження коштів в тих самих зливках.