Пенсионеры могут получить штраф в сентябре — за что придется платить из собственного кармана

Пожилой мужчина с пакетом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Обычно пенсионеры в Украине получают стабильные суммы каждый месяц. Однако иногда на счет поступает меньшая пенсия, и это может повторяться несколько месяцев подряд.

О том, за что могут штрафовать пенсионеров в сентябре, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Почему из пенсии могут удерживать часть суммы

В Пенсионном фонде объясняют, что на человека может поступить исполнительный документ от государственной исполнительной службы, который предусматривает погашение долга. Поскольку пенсия является официальным доходом, Фонд проводит отчисления в соответствии с требованиями исполнительной службы.

Закон предусматривает, что взыскание с пенсии возможно на основании решений суда, определений, постановлений и приговоров по имущественным претензиям, исполнительных надписей нотариусов или других документов, предусматривающих обязательные выплаты.

Из пенсии удерживаются средства, когда человек должен оплатить возмещение нанесенного ущерба, содержать членов семьи в виде алиментов или вернуть излишне начисленные пенсионные выплаты.

Отчисления из пенсии рассчитываются от суммы, причитающейся пенсионеру. Максимальная доля взысканий:

до 50% — для алиментов, возмещения убытков предприятиям и организациям, вреда здоровью или смерти потерпевшего;

до 20% — для других видов взысканий.

Пенсионеры также обязаны сообщать Пенсионный фонд о любых изменениях, которые могут повлиять на пенсию, например:

увольнении;

трудоустройстве;

регистрации или снятии с учета как ФЛП.

В случае излишне выплаченных сумм из-за ошибок или мошеннических действий, пенсионер может вернуть деньги добровольно или по решению Пенсионного фонда или суда.

Во время действия военного положения в Украине временно прекращается взыскание с пенсий, зарплат, стипендий и других доходов, по всем требованиям кроме алиментов и долгов граждан России.

Из-за какой ошибки пенсионеру могут выписать штраф в транспорте

Согласно постановлению Кабмина, в Украине пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, однако воспользоваться этой льготой можно только при наличии соответствующего документа. Это касается:

трамваев;

троллейбусов;

пригородных электричек;

городских автобусов (кроме междугородних).

Чтобы воспользоваться льготой, пенсионеру нужно иметь при себе пенсионное удостоверение. В противном случае придется покупать билет. Отсутствие и билета, и документа может привести к штрафу.

Сумма штрафа за безбилетный проезд в 20 раз превышает цену одного билета. Например, в Киеве штраф составляет около 160 гривен. Хотя контролеры могут быть снисходительными к пожилым людям, лучше не рисковать. Если вы забыли пенсионное дома — дешевле будет приобрести билет.

Ранее мы писали, что украинцы могут не только получать пенсионные выплаты, но и пользоваться различными социальными льготами и доплатами. Однако не все точно знают, какие привилегии обеспечивает им государство.

Также мы рассказывали, что правительство продолжает оказывать поддержку пожилым людям. В сентябре 2025 года они могут воспользоваться определенными услугами бесплатно или с существенной скидкой.