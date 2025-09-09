Пенсіонери можуть отримати штраф у вересні — за що доведеться платити з власної кишені

Чоловік похилого віку з пакетом. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зазвичай пенсіонери в Україні отримують стабільні суми кожного місяця. Проте інколи на рахунок надходить менша пенсія, і це може повторюватися кілька місяців поспіль.

Про те, за що можуть штрафувати пенсіонерів у вересні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чому з пенсії можуть утримувати частину суми

В Пенсійному фонді пояснюють, що на людину може надійти виконавчий документ від державної виконавчої служби, який передбачає погашення боргу. Оскільки пенсія є офіційним доходом, Фонд проводить відрахування відповідно до вимог виконавчої служби.

Закон передбачає, що стягнення з пенсії можливе на підставі рішень суду, ухвал, постанов та вироків щодо майнових претензій, виконавчих написів нотаріусів або інших документів, які передбачають обов’язкові виплати.

З пенсії утримуються кошти, коли людина має сплатити відшкодування завданих збитків, утримувати членів сім’ї у вигляді аліментів або повернути зайво нараховані пенсійні виплати.

Відрахування з пенсії розраховуються від суми, що належить пенсіонеру. Максимальна частка стягнень:

до 50% — для аліментів, відшкодування збитків підприємствам і організаціям, шкоди здоров’ю або смерті потерпілого;

до 20% — для інших видів стягнень.

Пенсіонери також зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд про будь-які зміни, які можуть вплинути на пенсію, наприклад:

звільнення;

працевлаштування;

реєстрацію або зняття з обліку як ФОП.

У разі надміру виплачених сум через помилки або шахрайські дії, пенсіонер може повернути гроші добровільно або за рішенням Пенсійного фонду чи суду.

Під час дії воєнного стану в Україні тимчасово припиняється стягнення з пенсій, зарплат, стипендій та інших доходів, по всім вимогам окрім аліментів та боргів громадян Росії.

Через яку помилку пенсіонеру можуть виписати штраф в транспорті

Згідно з постановою Кабміну, в Україні пенсіонери мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті, проте скористатися цією пільгою можна лише за наявності відповідного документа. Це стосується:

трамваїв;

тролейбусів;

приміських електричок;

міських автобусів (крім міжміських).

Щоб скористатися пільгою, пенсіонеру потрібно мати при собі пенсійне посвідчення. В іншому випадку доведеться купувати квиток. Відсутність і квитка, і документа може призвести до штрафу.

Сума штрафу за безквитковий проїзд у 20 разів перевищує ціну одного квитка. Наприклад, у Києві штраф становить близько 160 гривень. Хоча контролери можуть бути поблажливими до людей похилого віку, краще не ризикувати. Якщо ви забули пенсійне вдома — дешевше буде придбати квиток.

