Женщина с зонтиком идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинские пенсионеры могут претендовать на дополнительные выплаты от государства. Размер доплат и условия их назначения зависят от возрастной категории, статуса и обстоятельств гражданина. Например, если пенсионер не работает и имеет на иждивении несовершеннолетних детей, ему могут ежемесячно начислять дополнительную сумму к основной пенсии, но только после подачи соответствующего заявления.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, передают Новини.LIVE.

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Кто имеет право на надбавку

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 654 от 16 июля 2008 года, оформить дополнительную выплату могут неработающие пенсионеры, содержащие детей в возрасте до 18 лет. Такая надбавка назначается как к пенсии по возрасту, так и по инвалидности или за выслугу лет.

Размер надбавки не индексируется и составляет 150 грн на каждого ребенка, находящегося на иждивении пенсионера. То есть, если пенсионер воспитывает двух или трех несовершеннолетних детей, Пенсионный фонд ежемесячно начисляет дополнительно по 300-450 грн.

Согласно правилам, пенсионер не должен быть официально трудоустроен или иметь открый ФЛП. В случае ведения предпринимательской деятельности доплата не назначается.

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Какие документы необходимо собрать

Пенсионер должен подтвердить государству, что на его иждивении находится ребенок, а сам он не состоит в трудовых отношениях. Для этого необходимо предоставить трудовую книжку или другой документ, подтверждающий отсутствие работы, а также свидетельство о рождении ребенка и справку о том, что он находится на иждивении или проживает совместно с пенсионером.

Дополнительно необходимо подготовить:

паспорт;

идентификационный код;

справку из органа социальной защиты о том, что на ребенка не назначена социальная помощь.

Порядок оформления выплаты

Пенсионер может подать соответствующее заявление и документы лично в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда независимо от места проживания или регистрации. Также можно воспользоваться веб-порталом электронных услуг ПФУ и оформить надбавку, не выходя из дома.

Когда надбавку не назначат или отменят

Дополнительная поддержка предоставляется пенсионеру до достижения ребенком 18 лет, однако в ее назначении откажут, если ребенок получает от государства социальную помощь или пенсию.

Кроме того, пенсионер обязан в установленный законом срок информировать Пенсионный фонд о факте трудоустройства или начале предпринимательской деятельности, поскольку в таких случаях выплата надбавки прекращается.

Если скрыть такую информацию и продолжить получать средства на ребенка, излишне выплаченную сумму придется возвращать в бюджет. ПФУ регулярно сверяет данные через государственные реестры, поэтому со временем узнает об изменении обстоятельств у пенсионера.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам могут зачесть в стаж не только периоды официальной работы. Уход за ребенком до трех лет также учитывается. Однако порядок подтверждения такого стажа зависит от периода, когда осуществлялся уход.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить значительную надбавку к пенсии. Если добровольно отсрочить выход на "заслуженный отдых", размер выплаты может увеличиться на 54%. Однако все зависит от продолжительности такой отсрочки.