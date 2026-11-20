Жінка з парасолею йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Деякі українські пенсіонери можуть претендувати на додаткові виплати від держави. Розмір доплат та умови їх призначення залежать від вікової категорії, статусу та обставин громадянина. Наприклад, якщо пенсіонер не працює та має на утриманні неповнолітніх дітей, йому можуть щомісяця нараховувати додаткову суму до основної пенсії, але тільки після подання відповідної заяви.

Про це розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Донецькій області, передають Новини.LIVE.

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Хто має право на надбавку

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №654 від 16 липня 2008 року, оформити додаткову виплату можуть непрацюючі пенсіонери, які утримують дітей віком до 18 років. Такий тип надбавки призначається як до пенсії за віком, так і по інвалідності або за вислугу років.

Розмір доплати не індексується та становить 150 грн на кожну дитину, яка знаходиться на утриманні пенсіонера. Тобто, якщо пенсіонер виховує двох чи трьох неповнолітніх дітей, Пенсійний фонд щомісяця нараховує додатково по 300-450 грн.

Згідно з правилами, пенсіонер не повинен бути офіційно працевлаштованим або мати відкритий ФОП. У разі ведення підприємницької діяльності доплата не призначається.

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Які документи потрібно зібрати

Пенсіонер має підтвердити державі, що на його утриманні перебуває дитина, а сам він не знаходиться у трудових відносинах. Для цього необхідно подати трудову книжку або інший документ, що підтверджує відсутність роботи, а також свідоцтво про народження дитини та довідку, що вона перебуває на утриманні або спільно проживає з пенсіонером.

Додатково потрібно підготувати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку з органу соцзахисту, що на дитину не призначена соцдопомога.

Порядок оформлення виплати

Пенсіонер може подати відповідну заяву та документи особисто в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду незалежно від місця проживання або реєстрації. Також можна скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ та оформити надбавку, не виходячи з дому.

Коли надбавку не призначать або скасують

Додаткова підтримка надається пенсіонеру до досягнення дитиною 18 років, однак у її призначенні відмовлять, якщо дитина отримує від держави соціальну допомогу або пенсію.

Крім того, пенсіонер зобов'язаний у визначений законом термін інформувати Пенсійний фонд про факт працевлаштування або початок підприємницької діяльності, оскільки в таких випадках виплата надбавки припиняється.

Якщо приховати таку інформацію та продовжити отримувати кошти на дитину, надміру виплачену суму доведеться повертати до бюджету. ПФУ регулярно звіряє дані через державні реєстри, тому з часом дізнається про зміну обставин у пенсіонера.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українцям можуть зарахувати до стажу не лише періоди офіційної роботи. Догляд за дитиною до трьох років також враховується. Однак порядок підтвердження такого стажу залежить від періоду, коли здійснювався догляд.

Також Новини.LIVE інформували, що українці можуть отримати велику надбавку до пенсії. Якщо добровільно відстрочити вихід на "заслужений відпочинок", розмір виплати може збільшитися на 54%. Однак все залежить від тривалості такої відстрочки.