Статус пропавшего без вести: какие льготы и гарантии предусмотрены для семей военнослужащих в 2026 году

ВСУ. Фото: Новини.LIVE

Если военнослужащий пропал при особых обстоятельствах, его родственникам не нужно дожидаться решения суда, чтобы официально подтвердить соответствующий статус. Процедура начинается с обращения в Национальную полицию, после чего информация вносится в специальный реестр. Это дает семье доступ к ряду предусмотренных законом возможностей — от информации о поисках до социальных выплат и защиты имущества.

Сайт Новини.LIVE выяснял, какие социальные гарантии и возможности имеет семья пропавшего без вести военнослужащего.

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С чего начинается оформление статуса

Чтобы получать информацию о пропавшем, социальные гарантии и льготы от государства, семья должна подтвердить статус пропавшего без вести родственника-военнослужащего:

Подать заявление в Национальную полицию о розыске человека. После подачи заявления человек считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Далее информацию о нём вносят в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Именно с момента внесения сведений в реестр человек приобретает соответствующий правовой статус. Для его получения не требуется решение суда. После внесения информации семья может получить выписку из реестра, подтверждающую наличие статуса.

Что дает семье официальный статус

Как сообщает ведомство, оформление статуса имеет значение не только для самого розыска. Родственники получают возможность пользоваться предусмотренными законодательством правами и социальными гарантиями. В частности, семья может получать информацию о ходе поиска военнослужащего и его результатах.

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Отдельно предусмотрена социальная поддержка. В зависимости от конкретной ситуации семья может претендовать на пенсию в связи с потерей кормильца, а также на другие выплаты и льготы, предусмотренные законом.

Что происходит с денежным довольствием

Для отдельных категорий пропавших без вести предусмотрены механизмы получения части денежного обеспечения. Речь идет, в частности, о выплате части средств по личному распоряжению военнослужащего или в порядке, установленном законодательством. При этом конкретный круг получателей и условия выплаты определяются отдельно в зависимости от вида выплаты и обстоятельств.

Как защищают имущество пропавшего без вести

Официальный статус также имеет значение для управления имуществом пропавшего без вести. В установленном законом порядке может быть установлена опека над имуществом в интересах пропавшего лица.

Такой механизм позволяет обеспечить защиту его имущественных прав на время, пока местонахождение человека неизвестно. Это особенно важно для ситуаций, когда имущество требует управления, а сам человек не может самостоятельно реализовывать свои права.

Что следует знать семье

После подачи заявления в полицию и внесения информации в Единый реестр семья получает документальное подтверждение статуса в виде выписки.

В то же время права на конкретные выплаты, льготы или другие виды поддержки зависят от их отдельных условий. То есть сам статус не означает автоматического назначения всех возможных выплат.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, будут ли задержки с выплатами военным до конца 2026 года. В то же время проблемы с финансированием касаются других статей бюджета, анонсированное ранее повышение денежного довольствия военных пока остается под вопросом. Ведь выплаты военнослужащим и другие расходы на обеспечение Сил безопасности и обороны относятся к защищенным статьям государственного бюджета.

Также Новини.LIVE рассказывали, повлияет ли нехватка средств в госбюджете на другие социальные выплаты. Ведь сегодняшнее финансовое положение Украины оказалось более сложным, чем в первые месяцы полномасштабного вторжения 2022 года. Массированные удары России по энергетике и экономике, логистические блокады, а также топливный кризис на Ближнем Востоке существенно увеличили дефицит государственного бюджета.