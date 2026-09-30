Статус зниклого безвісти: які пільги та гарантії передбачені для родин військовослужбовців у 2026 році

ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Якщо військовослужбовий зник за особливих обставин, її родичам не потрібно чекати рішення суду, щоб офіційно підтвердити відповідний статус. Процедура починається зі звернення до Національної поліції, після чого інформацію вносять до спеціального реєстру. Це дає родині доступ до низки передбачених законом можливостей — від інформації про пошук до соціальних виплат та захисту майна.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, які соціальні гарантії та можливості має родина зниклого безвісти військового.

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З чого починається оформлення статусу

Аби отримувати інформацію про зниклого, соціальні гарантії та пільги від держави родина має довести статус зниклого безвісти родича-військового:

Подати заяву до Національної поліції про розшук людини. Після подання заяви особа вважається зниклою безвісти за особливих обставин. Далі інформацію про неї вносять до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Саме з моменту внесення відомостей до реєстру людина набуває відповідного правового статусу. Для його отримання не потрібне рішення суду. Після внесення інформації родина може отримати витяг із реєстру, який підтверджує наявність статусу.

Що дає родині офіційний статус

Як повідомляє відомство, оформлення статусу має значення не лише для самого розшуку. Родичі отримують можливість користуватися передбаченими законодавством правами та соціальними гарантіями. Зокрема, сім'я може отримувати інформацію про перебіг пошуку військового та його результати.

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Окремо передбачена соціальна підтримка. Залежно від конкретної ситуації родина може претендувати на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, а також інші виплати та пільги, передбачені законом.

Що відбувається з грошовим забезпеченням

Для окремих категорій зниклих безвісти передбачені механізми отримання частини грошового забезпечення. Йдеться, зокрема, про виплату частини коштів за особистим розпорядженням військовослужбовця або в порядку, визначеному законодавством. При цьому конкретне коло отримувачів та умови виплати визначаються окремо залежно від виду виплати та обставин.

Як захищають майно зниклого безвісти

Офіційний статус також має значення для управління майном людини, яка зникла. У визначеному законом порядку може бути встановлена опіка над майном в інтересах зниклої особи.

Такий механізм дає змогу забезпечити захист її майнових прав на час, поки місце перебування людини невідоме. Це особливо важливо для ситуацій, коли майно потребує управління, а сама людина не може самостійно реалізовувати свої права.

Що варто знати родині

Після подання заяви до поліції та внесення інформації до Єдиного реєстру родина отримує документальне підтвердження статусу у вигляді витягу.

Водночас права на конкретні виплати, пільги чи інші види підтримки залежать від їхніх окремих умов. Тобто сам статус не означає автоматичного призначення всіх можливих виплат.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли, чи будуть затримки у виплатах військовим до кінця 2026 року. Водночас проблеми з фінансуванням стосуються інших видатків бюджету, анонсоване раніше підвищення грошового забезпечення військових поки залишається під питанням. Адже виплати військовослужбовцям та інші видатки на забезпечення Сил безпеки й оборони належать до захищених статей державного бюджету.

Також Новини.LIVE розповідали, чи вплине брак коштів в Держбюджеті на інші соціальні виплати. Адже сьогоднішній фінансовий стан України виявився складнішим, ніж у перші місяці повномасштабного вторгнення 2022 року. Масовані удари Росії по енергетиці та економіці, логістичні блоки, а також паливна криза на Близькому Сході суттєво розширили дефіцит державного бюджету.