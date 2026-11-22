Мужчина получает пенсию. Фото: УНИАН

В Украине порядок начисления пенсий для отдельных граждан может отличаться от общих правил. Если пенсионер находится на полном государственном содержании и проживает в соответствующем учреждении, ему выплачивают лишь 25 % от назначенной суммы. В то же время предусмотрены отдельные нормы для пенсионеров с нетрудоспособными членами семьи на иждивении и детей, потерявших кормильца.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области, передают Новини.LIVE.

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Как выплачивают пенсию при государственном содержании

Пенсионерам, находящимся на полном государственном содержании, выплачивают "на руки" не полную пенсию, а лишь 25% от назначенной суммы, а остальные 75% покрывают стоимость проживания в соответствующем учреждении. Такой порядок начисления применяется с первого числа месяца, следующего за месяцем зачисления человека на полное государственное содержание.

Если пенсия превышает стоимость содержания в учреждении, пенсионеру выплачивают разницу между суммами, но не менее 25% от назначенной пенсии.

В то же время законодательством предусмотрены исключения. Например, пенсии за особые заслуги перед Украиной, назначенные в соответствии со статьей 14 Закона Украины № 1767-III от 1 июня 2000 года, выплачиваются в полном объеме, даже при условии, что пенсионер находится на иждивении государства.

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Для кого еще предусмотрены другие правила

В зависимости от обстоятельств государство может отчислять меньше средств на содержание пенсионера в учреждении. Например, если на иждивении человека находятся нетрудоспособные члены семьи, назначенную пенсию распределяют между ними.

Сам пенсионер неизменно получает 25% от пенсии, а остальные средства направляются нетрудоспособным членам семьи, но не более 50% от назначенной выплаты.

Дети, находящиеся на государственном содержании

Начисление пенсии в связи с потерей кормильца для детей, находящихся на полном государственном содержании, осуществляется по отдельным правилам. Пенсионный фонд перечисляет средства на текущие счета детей-сирот в полном объеме без вычетов.

Остальные дети, находящиеся на полном государственном содержании, получают 50% назначенной пенсии в связи с потерей кормильца.

На что еще стоит обратить внимание

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторым пенсионерам в декабре доплатят по тысяче гривен. Право на надбавку предусмотрено для матерей или отцов, воспитавших пятерых и более детей до шестилетнего возраста. Окончательная сумма зависит от количества детей, но максимальный размер в 2026 году — 1 038 грн.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что ПФУ предложил своеобразную "подписку" на пенсию. Это актуально для украинцев, которые находятся за рубежом и планируют получать пенсию в Украине. Ежемесячные добровольные взносы позволяют накапливать страховой стаж, даже не работая в Украине.