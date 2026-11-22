Чоловік отримує пенсію. Фото: УНІАН

В Україні порядок нарахування пенсій для окремих громадян може відрізнятися від загальних правил. Якщо пенсіонер перебуває на повному державному утриманні та проживає у відповідному закладі, йому виплачують лише 25% від призначеної суми. Водночас окремі норми передбачені для пенсіонерів із непрацездатними членами сім'ї на утриманні та дітей, які втратили годувальника.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, передають Новини.LIVE.

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Як виплачують пенсію під час державного утримання

Пенсіонерам, які перебувають на повному державному утриманні, виплачують "на руки" не повну пенсію, а лише 25% від призначеної суми, а інші 75% покривають вартість проживання у відповідному закладі. Такий порядок нарахування застосовується з першого числа місяця, що настає після місяця зарахування людини на повне державне утримання.

Якщо пенсія перевищує вартість утримання в установі, пенсіонеру виплачують різницю між сумами, але не менше, ніж 25% від призначеної пенсії.

Водночас законодавством передбачені винятки. Наприклад, пенсії за особливі заслуги перед Україною, призначені відповідно до статті 14 Закону України № 1767-ІІІ від 1 червня 2000 року, виплачують в повному обсязі, навіть за умови, що пенсіонер перебуває на утриманні держави.

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Для кого ще передбачені інші правила

Залежно від обставин держава може відраховувати менше грошей на утримання пенсіонера у закладі. Наприклад, якщо на утриманні людини перебувають непрацездатні члені родини, призначену пенсію розподіляють між ними.

Сам пенсіонер незмінно отримує 25% від пенсії, а решту коштів спрямовують непрацездатним членам родини, але не більше ніж 50% від призначеної виплати.

Діти на державному утриманні

Нарахування пенсії у зв'язку з втратою годувальника для дітей, які перебувають на повному державному утриманні, здійснюється за окремими правилами. Пенсійний фонд перераховує кошти на поточні рахунки дітей-сиріт у повному обсязі без відрахувань.

Інші діти, які перебувають на повному державному утриманні, отримують 50% призначеної пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

На що ще варто звернути увагу

Раніше Новини.LIVE писали, що деяким пенсіонерам доплатять по тисячі гривень у грудні. Право на надбавку передбачене для матерів або батьків, які виховали п'ятьох і більше дітей до шестирічного віку. Остаточна сума залежить від кількості дітей, але максимальний розмір у 2026 році — 1 038 грн.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що ПФУ запропонував своєрідну "підписку" на пенсію. Це актуально для українців, які перебувають за кордоном та планують отримувати пенсію в Україні. Щомісячні добровільні внески дають змогу накопичувати страховий стаж, навіть не працюючи в Україні.