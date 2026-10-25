Военнослужащий ВСУ в лесу. Фото: Новини.LIVE

Государство гарантирует финансовую и социальную поддержку не только военнослужащим, но и членам их семей, в частности, в случае гибели защитника или его пропажи без вести. На выплаты могут претендовать дети, родители, супруга или супруг. Размер такой пенсии зависит непосредственно от денежного довольствия, которое получал военнослужащий.

О правилах оформления выплат рассказали в Министерстве по делам ветеранов Украины, передают Новини.LIVE.

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Условия назначения пенсии семье

Семьи украинских военных имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, которая назначается в случае смерти или гибели защитника или защитницы.

Основные условия:

военный погиб/умер во время прохождения службы;

не позднее чем через три месяца после увольнения;

позже трех месяцев, если смерть была вызвана ранением, контузией или болезнью, полученными во время службы.

Аналогичное право государство предоставляет семьям военных, пропавших без вести во время защиты страны от российского вторжения. Согласно положениям Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", они приравниваются к семьям погибших воинов.

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Кто может получить пенсию и сколько платят

В первую очередь на государственную помощь могут рассчитывать дети военнослужащего в возрасте до 18 лет. Если ребенок получает образование по дневной форме обучения, пенсия начисляется до достижения им 23-летнего возраста. Также получать пенсию в связи с потерей кормильца могут родители, супруга или супруг погибшего, но при условии, что они лишились основного источника дохода после смерти военнослужащего.

Кроме того, помощь предоставляется членам семей пенсионеров из числа военнослужащих, но при условии, что кормилец скончался во время получения пенсии или в течение пяти лет после ее прекращения.

Сколько платят:

родителям, супруге/супругу, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи — 70 % денежного обеспечения;

детям — 70 % денежного обеспечения;

если в семье двое и более детей — по 50 % денежного обеспечения.

Отдельно государство установило минимальные социальные гарантии для таких семей. С 1 марта 2026 года увеличился размер адресной помощи для членов семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести при защите страны от РФ.

Для родителей, супруги или супруга, а также одного ребенка, которому вместо пенсии назначена государственная помощь, выплата не может быть меньше 12 810 грн на человека. До перерасчета сумма была значительно ниже — 7 800 грн.

С 6 100 до 10 020 грн увеличился размер помощи для семей, где выплаты получают два или более человека, за исключением нетрудоспособных родителей, супруги/супруга.

Начиная с 1 марта 2027 года все выплаты будут индексироваться. Перерасчет будет проводиться ежегодно в автоматическом режиме, то есть семьям не придется подавать никаких документов или обращаться в учреждения лично.

Куда обращаться для оформления выплат

Подать заявление на пособие можно через уполномоченное структурное подразделение министерства или ведомства, в котором военнослужащий проходил службу. Такой порядок предусмотрен, если погибшему или пропавшему без вести не была назначена пенсия.

Если же военнослужащий уже получал пенсию — порядок действий меняется. Его родственникам необходимо подать заявление в сервисный центр Пенсионного фонда по месту жительства или пребывания.

Ранее Новини.LIVE писали о порядке зачисления выплат военнослужащим. Основное денежное довольствие за предыдущий месяц должно поступать на банковскую карту до 20 числа следующего месяца. Однако на практике средства могут выплачиваться с 7-го по 15-е число.

Также Новини.LIVE сообщали, что после демобилизации участники боевых действий имеют право на льготы. Бывшим военным предоставляется скидка на жилье и коммунальные услуги. Дети таких граждан могут рассчитывать на государственную поддержку в получении образования.