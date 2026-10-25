Військовослужбовець ЗСУ у лісі. Фото: Новини.LIVE

Держава гарантує фінансову та соціальну підтримку не тільки військовослужбовцям, а й членам їх родин, зокрема, у разі смерті Захисника або зникнення безвісти. На виплати можуть претендувати діти, батьки, дружина або чоловік. Розмір такої пенсії залежить безпосередньо від грошового забезпечення, яке отримував військовий.

Про правила оформлення виплат розповіли у Міністерстві у справах ветеранів України, передають Новини.LIVE.

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Умови призначення пенсії родині

Родини українських військових мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, яка призначається у випадку смерті чи загибелі Захисника або Захисниці.

Головні умови:

військовий загинув/помер під час проходження служби;

не пізніше трьох місяців після звільнення;

пізніше трьох місяців, якщо смерть була спричинена пораненням, контузією чи хворобою, отриманими під час служби.

Аналогічне право держава надає родинам військових, які зникли безвісти під час захисту країни від російського вторгнення. За нормами Закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", вони прирівнюються до сімей загиблих воїнів.

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Хто може отримати пенсію та скільки платять

В першу чергу на державну допомогу можуть розраховувати діти військовослужбовця віком до 18 років. Якщо дитина здобуває освіту за денною формою навчання, пенсія нараховується до 23-річчя. Також отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника можуть батьки, дружина або чоловік загиблого, але при умові, що втратили основне джерело доходу після смерті військового.

Крім того, допомога надається членам сімей пенсіонерів з-поміж військових, але за умови, що годувальник помер під час отримання пенсії або протягом п’яти років після її припинення.

Скільки платять:

батькам, дружині/чоловікові, незалежно від наявності інших непрацездатних членів родини — 70% грошового забезпечення;

дітям — 70% грошового забезпечення;

якщо у сім'ї двоє та більше дітей — по 50% грошового забезпечення.

Окремо держава встановила мінімальні соціальні гарантії для таких родин. З 1 березня 2026 року збільшився розмір адресної допомоги для членів сімей військових, які загинули або зникли безвісти, захищаючи країну від рф.

Для батьків, дружини або чоловіка, а також однієї дитини, якій замість пенсії призначено держдопомогу, виплата не може бути меншою за 12 810 грн на людину. До перерахунку сума була значно нижчою — 7 800 грн.

З 6 100 до 10 020 грн збільшився розмір допомоги для сімей, де виплати отримують двоє або більше осіб, за винятком непрацездатних батьків, дружини/чоловіка.

Починаючи з 1 березня 2027 року усі виплати будуть індексуватися. Перерахунок проводитимуть щорічно в автоматичному режимі, тобто, сім'ям не доведеться подавати жодних документів чи звертатися до установ особисто.

Куди звертатися для оформлення виплат

Подати заяву на допомогу можна через уповноважений структурний підрозділ міністерства або відомства, де військовий проходив службу. Такий порядок передбачений, якщо загиблому чи зниклому безвісти не була призначена пенсія.

Якщо ж військовий уже отримував пенсію — порядок дій змінюється. Його рідним необхідно подати заяву до сервісного центру Пенсійного фонду за місцем проживання або перебування.

Раніше Новини.LIVE писали про порядок зарахування виплат військовим. Основне грошове забезпечення за попередній місяць має надходити на банківську картку до 20 числа наступного місяця. Однак на практиці кошти можуть виплатити із 7-го до 15-го числа.

Також Новини.LIVE інформували, що після демобілізації учасники бойових дій мають право на пільги. Колишнім військовим надається знижка на житло та комунальні послуги. Діти таких громадян можуть розраховувати на державну підтримку для здобуття освіти.