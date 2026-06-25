Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Пенсия по инвалидности в июле: отменят ли выплаты в случае трудоустройства

Пенсия по инвалидности в июле: отменят ли выплаты в случае трудоустройства

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 08:20
Пенсия по инвалидности для украинцев: можно ли потерять выплаты из-за работы
Украинцы возле общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине людям с инвалидностью предусмотрена финансовая помощь от государства. Пенсию назначают на общих условиях при наличии страхового стажа. В то же время многие наши граждане продолжают трудовую деятельность после утверждения выплат.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, отменяют ли пенсию по инвалидности в случае трудоустройства.

Можно ли работать и получать пенсию

Согласно закону "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" они имеют право на равное участие в общественной жизни. Более того, работодатели должны обеспечивать вакансии для таких сотрудников, поскольку есть нормативы трудоустройства.

Другими словами, нет запрета или ограничений на официальную трудовую деятельность для лиц с инвалидностью. Пенсионные выплаты при найме не отменяют, ведь назначение денежного обеспечения зависит от определения группы инвалидности.

Чтобы получать деньги, необходимо иметь достаточно страхового стажа — от 1 до 15 лет. А размер финансовой поддержки исчисляется в процентах от пенсии по возрасту: 50%, 90% или 100%. При этом минимальная сумма не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — 2 595 грн.

Читайте также:

Кому могут отменить пенсию по инвалидности

Ранее мы рассказывали, кому грозит приостановка или отмена выплат в 2026 году. Основаниями для пересмотра решения о назначении пенсии являются:

  • отказ пройти повторный медосмотр;
  • проблемы с документами, в частности ошибки в персональных данных или ложная информация;
  • нехватка страхового стажа;

В случае отмены выплат получатели могут оспорить решение. Необходимо обратиться в высший орган Пенсионного фонда или административный суд. Однако придется собрать доказательства неправомерности утраты права на финансовую поддержку от государства.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что ликвидаторы аварии на ЧАЭС с инвалидностью 1 группы гарантированно получат пенсию не менее 20653 грн в июле. Размер выплат определяется исходя из средней заработной платы по стране. Однако зависит от установленной группы инвалидности.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут самостоятельно платить взносы в Пенсионный фонд, когда не работают. Это позволит увеличить страховой стаж для будущей пенсии. Минимальная сумма ЕСВ составляет 1 902,34 грн в июле 2026 года.

лицо с инвалидностью пенсия трудоустройство
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации