Пенсия по инвалидности для украинцев: можно ли потерять выплаты из-за работы

Украинцы возле общественного транспорта. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине людям с инвалидностью предусмотрена финансовая помощь от государства. Пенсию назначают на общих условиях при наличии страхового стажа. В то же время многие наши граждане продолжают трудовую деятельность после утверждения выплат.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, отменяют ли пенсию по инвалидности в случае трудоустройства.

Можно ли работать и получать пенсию

Согласно закону "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" они имеют право на равное участие в общественной жизни. Более того, работодатели должны обеспечивать вакансии для таких сотрудников, поскольку есть нормативы трудоустройства.

Другими словами, нет запрета или ограничений на официальную трудовую деятельность для лиц с инвалидностью. Пенсионные выплаты при найме не отменяют, ведь назначение денежного обеспечения зависит от определения группы инвалидности.

Чтобы получать деньги, необходимо иметь достаточно страхового стажа — от 1 до 15 лет. А размер финансовой поддержки исчисляется в процентах от пенсии по возрасту: 50%, 90% или 100%. При этом минимальная сумма не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность — 2 595 грн.

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Кому могут отменить пенсию по инвалидности

Ранее мы рассказывали, кому грозит приостановка или отмена выплат в 2026 году. Основаниями для пересмотра решения о назначении пенсии являются:

отказ пройти повторный медосмотр;

проблемы с документами, в частности ошибки в персональных данных или ложная информация;

нехватка страхового стажа;

В случае отмены выплат получатели могут оспорить решение. Необходимо обратиться в высший орган Пенсионного фонда или административный суд. Однако придется собрать доказательства неправомерности утраты права на финансовую поддержку от государства.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что ликвидаторы аварии на ЧАЭС с инвалидностью 1 группы гарантированно получат пенсию не менее 20653 грн в июле. Размер выплат определяется исходя из средней заработной платы по стране. Однако зависит от установленной группы инвалидности.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут самостоятельно платить взносы в Пенсионный фонд, когда не работают. Это позволит увеличить страховой стаж для будущей пенсии. Минимальная сумма ЕСВ составляет 1 902,34 грн в июле 2026 года.