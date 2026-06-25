Минимальные пенсии в Украине: кто получит более 20 тыс. грн в июле

Кому в 2026 году государство гарантирует пенсию выше 20 тыс. грн. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года часть украинцев сможет получать пенсию в размере более 20 тысяч гривен в месяц. Речь идет о людях, которые участвовали в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и получили инвалидность в результате этой катастрофы.

О том, кто получит пенсию в размере более 20 тысяч гривен в июле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.

Кому государство гарантирует минимальную пенсию в размере 20 653 грн

Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС в Украине действуют специальные социальные гарантии. Их размер определяется законодательством, в частности Законом №1584-ІХ, который предусматривает усиленную социальную защиту людей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Наивысший гарантированный размер пенсии в 2026 году предусмотрен для лиц с инвалидностью I группы. После учета всех установленных надбавок и доплат такие граждане будут ежемесячно получать не менее 20 653 гривны.

Как рассчитываются пенсионные выплаты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС

При начислении пенсий для ликвидаторов используется показатель средней заработной платы по стране, с которой уплачивались страховые взносы за предыдущий год. В 2026 году этот показатель составляет 20 653,55 гривны.

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Именно от него зависит минимальный гарантированный размер пенсии для людей с инвалидностью, связанной с последствиями аварии на ЧАЭС:

для лиц с инвалидностью I группы — 100 % от базового показателя, или 20 653,55 грн;

для лиц с инвалидностью II группы — 80% (16 522,84 грн);

для лиц с инвалидностью III группы — 60% (12 392,13 грн).

Минимальные пенсии для чернобыльцев в 2026 году. Фото: Скриншот/ПФУ

Кому устанавливают I группу инвалидности

I группа инвалидности присваивается людям с самыми тяжелыми нарушениями здоровья, которые существенно ограничивают их способность к самостоятельной жизни. Обычно это граждане, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе и помощи.

К этой категории относятся люди, которые не могут самостоятельно передвигаться, ориентироваться в пространстве, обслуживать себя или контролировать собственные действия. В зависимости от степени утраты трудоспособности и функциональных возможностей I группа инвалидности подразделяется на подгруппы А и Б.

Какие документы нужно подать, чтобы получать пенсию свыше 20 тыс. грн

Для оформления повышенной пенсии участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС необходимо предоставить в Пенсионный фонд пакет документов:

удостоверение ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС соответствующей категории;

заключение специализированной медицинской комиссии, подтверждающее связь заболевания или установленной инвалидности с последствиями Чернобыльской катастрофы.

На основании этих документов Пенсионный фонд принимает решение о предоставлении специальных государственных гарантий и определяет размер пенсионного обеспечения для конкретного человека.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинские пенсионеры имеют право на бесплатный проезд, но это действует не везде. В некоторых случаях за билет всё же приходится платить, даже если есть пенсионное удостоверение. Поэтому стоит знать, где государство не гарантирует льготы в июле.

Также Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году многие украинцы в возрасте 60+ до сих пор не знают, что могут получать от государства не только пенсию, но и дополнительную помощь, а также различные льготы. Часть из них начисляется автоматически, а некоторые нужно оформлять лично. Если не подать заявление и необходимые документы, дополнительную поддержку можно потерять.