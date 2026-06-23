Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Минимальные выплаты людям с инвалидностью в июле: суммы для каждой группы

Минимальные выплаты людям с инвалидностью в июле: суммы для каждой группы

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 19:20
Минимальные пенсии по инвалидности в июле: на какие суммы могут рассчитывать I, II и III группы
Размер выплат по инвалидности в июле 2026 года. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине люди с инвалидностью имеют право на дополнительную государственную поддержку в виде пенсионных выплат. Их размер зависит от группы инвалидности, трудового стажа и отдельных обстоятельств, таких как военная служба или участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

О том, на какую минимальную сумму денег могут рассчитывать люди с инвалидностью в июле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Как определяется размер пенсии по инвалидности

По данным Пенсионного фонда Украины, пенсия по инвалидности рассчитывается как часть пенсии по возрасту:

  • для людей с I группой — 100% пенсии по возрасту;
  • для людей с II группой — 90% пенсии по возрасту;
  • для людей с III группой — 50% пенсии по возрасту.

При расчете учитывается не только уже накопленный страховой стаж, но и период с момента установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.

При этом пенсия по инвалидности не может быть меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в настоящее время составляет 2 595 гривен.

Читайте также:

Кроме того, для людей с инвалидностью I группы государство гарантирует повышенную минимальную пенсию независимо от возраста и страхового стажа. В 2026 году её размер составляет 3 725 гривен.

Какие гарантии будут действовать для военных с инвалидностью в июле

С 1 марта 2026 года в Украине провели перерасчет пенсий для бывших защитников. Для военнослужащих срочной службы минимальные выплаты по инвалидности после индексации составляют:

  • I группа — 8 116,59 грн;
  • II группа — 7 446,26 грн;
  • III группа — 7 100,60 грн.

Для других категорий военных пенсионеров размеры выплат следующие:

  • I группа — 7 438,19 грн;
  • II группа — 7 100,60 грн;
  • III группа — 6 761,40 грн.

Пенсии для пострадавших от аварии на ЧАЭС в июле

С 1 марта 2026 года также повысили минимальные выплаты людям, инвалидность которых связана с последствиями Чернобыльской катастрофы. После перерасчета они составляют:

  • I группа — 11 048,25 грн;
  • II группа — 8 838,60 грн;
  • III группа — 6 813,09 грн;
  • дети с инвалидностью — 6 813,09 грн.

Для ликвидаторов аварии и членов их семей, относящихся к первой категории пострадавших, действуют отдельные правила расчета пенсии. Она может определяться исходя из фактического заработка, полученного во время работы в зоне отчуждения, или исходя из пятикратного размера минимальной зарплаты.

Минимальный размер выплат для ветеранов и участников боевых действий в июле

Правительство также утвердило гарантированные минимальные пенсии для военных и ветеранов, получивших инвалидность в результате боевых действий. В эти суммы уже включены все надбавки, доплаты и результаты индексации. Минимальные выплаты составляют:

  • I группа инвалидности — 18 885 грн;
  • II группа инвалидности — 15 494 грн;
  • III группа инвалидности — 10 625 грн.

Для участников боевых действий и пострадавших во время Революции Достоинства гарантированный размер ежемесячного пособия составляет 6 197 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине люди, которые из-за проблем со здоровьем полностью или частично утратили возможность работать, могут получать пенсию по инвалидности. Но в отдельных случаях такие выплаты могут приостановить или отменить.

Также Новини.LIVE сообщали, что люди с инвалидностью II группы обычно могут самостоятельно справляться с повседневными делами, однако работать на обычных условиях им сложно. Для них предусмотрены различные льготы, социальная поддержка и денежные выплаты.

пенсии инвалидность лицо с инвалидностью минимальная пенсия
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации