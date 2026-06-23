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Головна Економіка Мінімальні виплати для людей з інвалідністю у липні: суми для кожної групи

Мінімальні виплати для людей з інвалідністю у липні: суми для кожної групи

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 19:20
Мінімальні пенсії по інвалідності у липні: на які суми можуть розраховувати І, ІІ та ІІІ групи
Розмір виплат по інвалідності у липні 2026 року. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні люди з інвалідністю мають право на додаткову державну підтримку у вигляді пенсійних виплат. Їхній розмір залежить від групи інвалідності, трудового стажу та окремих обставин, таких як військова служба чи участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Про те, на яку мінімальну суму грошей можуть розраховувати люди з інвалідністю у липні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

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Як визначають розмір пенсії по інвалідності

За даними Пенсійного фонду України, пенсія по інвалідності розраховується як частина пенсії за віком:

  • для людей з І групою — 100% пенсії за віком;
  • для людей з ІІ групою —  90% пенсії за віком;
  • для людей з ІІІ групою — 50% пенсії за віком. 

Під час розрахунку враховують не лише вже набутий страховий стаж, а й період від встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку.

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Водночас пенсія по інвалідності не може бути меншою за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який наразі становить 2 595 гривень.

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Окрім того, для людей з інвалідністю І групи держава гарантує підвищену мінімальну пенсію незалежно від віку та страхового стажу. У 2026 році її розмір становить 3 725 гривень.

Які гарантії діятимуть для військових з інвалідністю у липні

З 1 березня 2026 року в Україні провели перерахунок пенсій для колишніх захисників. Для військових строкової служби виплати після індексації мінімальні виплати по інвалідності становлять:

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  • І група — 8 116,59 грн;
  • ІІ група — 7 446,26 грн;
  • ІІІ група — 7 100,60 грн.

Для інших категорій військових пенсіонерів розміри виплат такі:

  • І група — 7 438,19 грн;
  • ІІ група — 7 100,60 грн;
  • ІІІ група — 6 761,40 грн.

Пенсії для постраждалих від аварії на ЧАЕС у липні

З 1 березня 2026 року також підвищили мінімальні виплати людям, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи. Після перерахунку вони становлять:

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  • І група — 11 048,25 грн;
  • ІІ група — 8 838,60 грн;
  • ІІІ група — 6 813,09 грн;
  • діти з інвалідністю — 6 813,09 грн.

Для ліквідаторів аварії та членів їхніх сімей, які належать до першої категорії постраждалих, діють окремі правила розрахунку пенсії. Вона може визначатися за фактичним заробітком, отриманим під час роботи в зоні відчуження, або виходячи з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати.

Мінімальний розмір виплат для ветеранів та УБД у липні

Уряд також затвердив гарантовані мінімальні пенсії для військових і ветеранів, які отримали інвалідність через бойові дії. У ці суми вже включені всі надбавки, доплати та результати індексації. Мінімальні виплати становлять:

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  • І група інвалідності — 18 885 грн;
  • ІІ група інвалідності — 15 494 грн;
  • ІІІ група інвалідності — 10 625 грн.

Для учасників бойових дій та постраждалих під час Революції Гідності гарантований розмір щомісячного забезпечення становить 6 197 гривень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні люди, які через проблеми зі здоров’ям повністю або частково втратили можливість працювати, можуть отримувати пенсію по інвалідності. Але в окремих випадках такі виплати можуть призупинити або скасувати.

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Також Новини.LIVE розповідали, що люди з інвалідністю ІІ групи зазвичай можуть самостійно справлятися з повсякденними справами, проте працювати на звичайних умовах їм складно. Для них передбачені різні пільги, соціальна підтримка та грошові виплати. 

пенсії інвалідність особа з інвалідністю мінімальна пенсія
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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