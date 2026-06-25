Пенсія по інвалідності для українців: чи можна втратити виплати через роботу

Українці біля громадського транспорту. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні людям з інвалідністю передбачена фінансова допомога від держави. Пенсію призначають на загальних умовах за наявності страхового стажу. Водночас чимало наших громадян продовжують трудову діяльність після затвердження виплат.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи скасовують пенсію по інвалідності в разі працевлаштування.

Чи можна працювати й отримувати пенсію

Згідно з законом "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", вони мають право на рівну участь у суспільному житті. Більше того, роботодавці повинні забезпечувати вакансії для таких працівників, оскільки існують нормативи працевлаштування.

Іншими словами, немає заборони чи обмежень на офіційну трудову діяльність для осіб з інвалідністю. Пенсійні виплати в разі найму не скасовують, оскільки призначення грошового забезпечення залежить від встановлення групи інвалідності.

Щоб отримувати кошти, необхідно мати достатньо страхового стажу — від 1 до 15 років. А розмір фінансової підтримки обчислюється у відсотках від пенсії за віком: 50%, 90% або 100%. При цьому мінімальна сума не може бути меншою прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн.

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Кому можуть скасувати пенсію по інвалідності

Раніше ми розповідали, кому загрожує призупинення чи скасування виплат у 2026 році. Підставами переглянути рішення про призначення пенсії є:

відмова пройти повторний медогляд;

проблеми з документами, зокрема помилки в персональних даних або неправдива інформація;

недостача страхового стажу;

У разі скасування виплат отримувачі можуть оскаржити рішення. Необхідно звернутися до вищого органу Пенсійного фонду чи адміністративного суду. Проте доведеться зібрати докази неправомірності втрати права на фінансову підтримку від держави.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що ліквідатори аварії на ЧАЕС з інвалідністю 1 групи гарантовано отримають пенсію не менше 20 653 грн у липні. Розмір виплат визначається на основі середньої заробітної плати по країні. Однак залежить від встановленої групи інвалідності.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть самостійно сплачувати внески до Пенсійного фонду, коли не працюють. Це дозволить збільшити страховий стаж для майбутньої пенсії. Мінімальна сума ЄСВ становить 1 902,34 грн у липні 2026 року.