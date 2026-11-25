Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, получающие пенсию в связи с потерей кормильца, могут добиться увеличения выплат после обновления документов о денежном обеспечении умершего военнослужащего. Однако Пенсионный фонд иногда отказывает в перерасчете даже при наличии новой справки. Один из таких споров дошел до суда. Известно, чем все закончилось.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ровенский окружной административный суд.

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Почему Пенсионный фонд отказал в перерасчете

В Пенсионный фонд обратился украинец, получавший пенсию в связи с потерей кормильца. Он попросил пересмотреть размер выплат на основании новой справки о денежном обеспечении умершего военнослужащего.

Документ был выдан 3 августа 2026 года. В нем указано, сколько военный должен был получать по состоянию на 1 января 2023 года. В расчет включили:

должностной оклад;

выплату по воинскому званию;

ежемесячные надбавки и другие дополнительные выплаты;

премию.

Заявитель считал, что эти данные дают основания для увеличения его пенсии. Но в Пенсионном фонде ему отказали. Там объяснили, что после отмены отдельных правительственных правил якобы отсутствует установленный порядок для такого перерасчета.

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Почему суд встал на сторону истца

Суд установил, что при расчете денежного обеспечения военнослужащих необходимо учитывать прожиточный минимум, действовавший на 1 января соответствующего года. Ранее правительство привязало этот расчет к показателю 2018 года. Но в январе 2020 года это ограничение отменили.

С тех пор для расчетов снова необходимо использовать прожиточный минимум соответствующего года. Этот подход также подтвердил Верховный Суд в августе 2022 года. Кроме того, закон позволяет пересматривать уже назначенные пенсии, если изменилось денежное обеспечение или человек подал документы, дающие право на более высокую выплату.

Поэтому Ровенский окружной административный суд признал отказ Пенсионного фонда незаконным.

За какой период ПФУ должен доплатить

Суд обязал Пенсионный фонд провести перерасчет пенсии с 1 февраля 2023 года. ПФУ должен учесть все суммы, указанные в обновленной справке о денежном обеспечении умершего военнослужащего, включая надбавки и премию. После перерасчета получателю пенсии должны выплатить разницу между суммами, которые ему причитались, и деньгами, которые он уже получил.

Ранее Новини.LIVE писали, какие доплаты пенсионеры могут получить в декабре. Украинцам от 70 лет предусмотрена ежемесячная надбавка до 570 гривен, а за каждый год сверхнормативного стажа могут доплачивать до 25,95 гривны. Для получения части выплат необходимо лично обратиться в Пенсионный фонд и подтвердить право на пособие документами.

Также известно, как подтвердить страховой стаж по новым правилам. Теперь Пенсионный фонд сам будет искать необходимые сведения в государственных реестрах, а стаж могут зачесть даже в том случае, если работодатель начислил взносы, но не уплатил их. Если информации в реестрах нет, помогут справки, документы о зарплате или показания коллег.