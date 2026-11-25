Гроші у руці. Фото: Новини.LIVE

Українці, які отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника, можуть домогтися збільшення виплат після оновлення документів про грошове забезпечення померлого військового. Однак Пенсійний фонд іноді відмовляє в перерахунку навіть за наявності нової довідки. Одна з таких суперечок дійшла до суду. Відомо, чим все закінчилося.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Рівненський окружний адміністративний суд.

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Чому Пенсійний фонд відмовив у перерахунку

До Пенсійного фонду звернувся українець, який отримував пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Він попросив переглянути розмір виплат на підставі нової довідки про грошове забезпечення померлого військовослужбовця.

Документ видали 3 серпня 2026 року. У ньому зазначили, скільки військовий мав отримувати станом на 1 січня 2023 року. До розрахунку включили:

посадовий оклад;

виплату за військовим званням;

щомісячні надбавки та інші додаткові виплати;

премію.

Заявник вважав, що ці дані дають підстави збільшити його пенсію. Але у Пенсійному фонді відмовили. Там пояснили, що після скасування окремих урядових правил нібито немає визначеного порядку для такого перерахунку.

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Чому суд став на бік позивача

Суд встановив, що під час розрахунку грошового забезпечення військових потрібно враховувати прожитковий мінімум, який діяв на 1 січня відповідного року. Раніше уряд прив'язав цей розрахунок до показника 2018 року. Але у січні 2020 року це обмеження скасували.

Відтоді для розрахунків знову потрібно використовувати прожитковий мінімум відповідного року. Цей підхід також підтвердив Верховний Суд у серпні 2022 року. Крім того, закон дозволяє переглядати вже призначені пенсії, якщо змінилося грошове забезпечення або людина подала документи, які дають право на більшу виплату.

Тому Рівненський окружний адміністративний суд визнав відмову Пенсійного фонду незаконною.

За який період ПФУ має доплатити

Суд зобов'язав Пенсійний фонд провести перерахунок пенсії з 1 лютого 2023 року. ПФУ повинен врахувати всі суми, зазначені в оновленій довідці про грошове забезпечення померлого військового, включно з надбавками та премією. Після перерахунку отримувачу пенсії мають виплатити різницю між сумами, які йому належали, та грошима, які він уже отримав.

Раніше Новини.LIVE писали, які доплати пенсіонери можуть отримати у грудні. Українцям від 70 років передбачена щомісячна надбавка до 570 гривень, а за кожен рік понаднормового стажу можуть доплачувати до 25,95 гривні. Для частини виплат потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду та підтвердити право на допомогу документами.

Також відомо, як підтвердити страховий стаж за новими правилами. Тепер Пенсійний фонд сам шукатиме потрібні відомості в державних реєстрах, а роботу можуть зарахувати навіть тоді, коли роботодавець нарахував внески, але не сплатив їх. Якщо інформації в реєстрах немає, допоможуть довідки, документи про зарплату або свідчення колег.