Чоловік йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

У грудні деякі українці зможуть отримати приємну доплату до основної суми пенсії. Сума виплат залежатиме від різних факторів: починаючи віком, закінчуючи трудовим стажем. Однак для декого доплата надходитиме автоматично, а комусь варто завітати особисто до Пенсійного Фонду України.

Які доплати очікують на пенсіонерів у грудні — дізнавались Новини.LIVE.

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Які вікові доплати передбачені пенсіонерам

Українці, які досягли 70, 75 або 80 років, можуть отримувати щомісячну компенсаційну виплату. Її максимальний розмір у 2026 році становить:

від 70 до 75 років — 300 грн;

від 75 до 80 років — 456 грн;

від 80 років — 570 грн.

Водночас загальна пенсійна виплата з урахуванням надбавки не повинна перевищувати 10 340,35 грн. Якщо пенсія наближається до цієї межі, фактична доплата буде меншою.

Пенсійний фонд призначає вікову компенсацію автоматично — звертатися із заявою не потрібно.

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Кому доплатять за понаднормовий стаж

Пенсіонери, які мають більше років страхового стажу, ніж передбачено для призначення пенсії, можуть отримувати надбавку за кожен повний рік понад норму.

Її розмір становить 1% від розрахованої пенсії за кожен додатковий рік. Однак є обмеження: виплата за один рік не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Оскільки у 2026 році прожитковий мінімум становить 2 595 грн, максимальна доплата дорівнює 25,95 грн за кожен рік понаднормового стажу.

Поріг стажу залежить від дати призначення пенсії. Для виплат, оформлених до жовтня 2011 року, за загальним правилом понаднормовими вважають роки понад 20 років для жінок і 25 років для чоловіків. Для пенсій, призначених за новішими правилами, — понад 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Хто може отримати доплату на догляд

Окрему щомісячну надбавку можуть отримати одинокі 80-річні пенсіонери, які потребують за собою ретельного догляду. Розмір такої виплати становить 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році це 1038 грн на місяць.

Для призначення надбавки потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та медичними документами, які підтверджують необхідність постійного догляду. Самого факту досягнення 80-річного віку недостатньо.

Кому підвищать пенсію на 20%

Пенсіонери, які постійно проживають або працюють у населених пунктах зі статусом гірських, можуть претендувати на доплати до пенсії на 20%.

Для цього потрібно прожити або пропрацювати в такому населеному пункті щонайменше шість місяців поспіль та отримати відповідне посвідчення. Після цього можна звернутися до Пенсійного фонду для оформлення підвищення.

Право на таку виплату за дотримання встановлених вимог мають також внутрішньо переміщені особи.

Які мінімальні виплати гарантують ветеранам війни

У грудні продовжать діяти встановлені у 2026 році мінімальні гарантії пенсійного забезпечення для окремих категорій ветеранів:

учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності — 6 197 грн;

особи з інвалідністю внаслідок війни III групи — 10 625 грн;

особи з інвалідністю внаслідок війни II групи — 15 494 грн;

особи з інвалідністю внаслідок війни I групи — 18 885 грн.

Якщо пенсія з урахуванням передбачених законом складових не досягає відповідного рівня, держава встановлює адресну допомогу, щоб довести виплату до гарантованої суми.

Чи потрібно звертатися до Пенсійного фонду

Не всі доплати призначають автоматично. Вікові компенсації нараховують без заяви, а для надбавок на інші виплат потрібно надати документи до відділень ПФУ.

Звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду або скористатися електронними послугами на вебпорталі установи. Перед поданням заяви варто перевірити, чи відповідає пенсіонер умовам конкретної виплати та які документи підтверджують право на неї.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, без чого українцям не зможуть призначити пенсію по інвалідності. Наявності самої інвалідності може виявитись недостатньо. Такі громадяни мають накопичити хоча б мінімальну кількість трудового стажу.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто з пенсіонерів може отримувати 10 000 гривень щомісяця. Однією з головних умов виступає наявність великої кількості трудового стажу і високої зарплати. Адже при розрахунку пенсії ключову роль відіграє сума сплачених податків.