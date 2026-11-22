Мужчина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

В декабре некоторые украинцы смогут получить приятную доплату к основной сумме пенсии. Сумма выплат будет зависеть от различных факторов: начиная с возраста и заканчивая трудовым стажем. Однако некоторым доплата будет начисляться автоматически, а кому-то стоит лично обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Какие доплаты ждут пенсионеров в декабре — выясняли Новини.LIVE.

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Какие возрастные доплаты предусмотрены пенсионерам

Украинцы, достигшие 70, 75 или 80 лет, могут получать ежемесячную компенсационную выплату. Ее максимальный размер в 2026 году составляет:

от 70 до 75 лет — 300 грн;

от 75 до 80 лет — 456 грн;

от 80 лет — 570 грн.

При этом общая пенсионная выплата с учётом надбавки не должна превышать 10 340,35 грн. Если пенсия приближается к этому пределу, фактическая доплата будет меньше.

Пенсионный фонд назначает возрастную компенсацию автоматически — обращаться с заявлением не нужно.

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Кому доплатят за сверхнормативный стаж

Пенсионеры, имеющие больше лет страхового стажа, чем предусмотрено для назначения пенсии, могут получать надбавку за каждый полный год сверх нормы.

Ее размер составляет 1% от рассчитанной пенсии за каждый дополнительный год. Однако есть ограничение: выплата за один год не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Поскольку в 2026 году прожиточный минимум составляет 2 595 грн, максимальная доплата равна 25,95 грн за каждый год сверхнормативного стажа.

Порог стажа зависит от даты назначения пенсии. Для выплат, оформленных до октября 2011 года, по общему правилу сверхнормативными считаются годы, превышающие 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Для пенсий, назначенных по новым правилам, — свыше 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Кто может получить доплату за уход

Отдельную ежемесячную надбавку могут получить одинокие 80-летние пенсионеры, нуждающиеся в тщательном уходе. Размер такой выплаты составляет 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году это 1038 грн в месяц.

Для назначения надбавки необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и медицинскими документами, подтверждающими необходимость постоянного ухода. Одного лишь факта достижения 80-летнего возраста недостаточно.

Кому повысят пенсию на 20%

Пенсионеры, постоянно проживающие или работающие в населенных пунктах, имеющих статус горных, могут претендовать на надбавку к пенсии в размере 20%.

Для этого необходимо прожить или проработать в таком населенном пункте не менее шести месяцев подряд и получить соответствующее удостоверение. После этого можно обратиться в Пенсионный фонд для оформления повышения.

Право на такую выплату при соблюдении установленных требований имеют также внутренне перемещенные лица.

Какие минимальные выплаты гарантируются ветеранам войны

В декабре продолжат действовать установленные в 2026 году минимальные гарантии пенсионного обеспечения для отдельных категорий ветеранов:

участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства — 6 197 грн;

лица с инвалидностью вследствие войны III группы — 10 625 грн;

лица с инвалидностью вследствие войны II группы — 15 494 грн;

лица с инвалидностью вследствие войны I группы — 18 885 грн.

Если пенсия с учётом предусмотренных законом составляющих не достигает соответствующего уровня, государство устанавливает адресную помощь, чтобы довести выплату до гарантированной суммы.

Нужно ли обращаться в Пенсионный фонд

Не все доплаты назначаются автоматически. Возрастные компенсации начисляются без заявления, а для надбавок к другим выплатам необходимо предоставить документы в отделения ПФУ.

Обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда или воспользоваться электронными услугами на веб-портале учреждения. Перед подачей заявления стоит проверить, соответствует ли пенсионер условиям конкретной выплаты и какие документы подтверждают право на неё.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, без чего украинцам не смогут назначить пенсию по инвалидности. Наличия самой инвалидности может оказаться недостаточно. Такие граждане должны накопить хотя бы минимальный трудовой стаж.

Также Новини.LIVE сообщали, кто из пенсионеров может получать 10 000 гривен ежемесячно. Одним из главных условий является наличие большого трудового стажа и высокой зарплаты. Ведь при расчете пенсии ключевую роль играет сумма уплаченных налогов.