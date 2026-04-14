Пенсия в Украине: в каких случаях назначают выплаты без стажа и их размер в 2026 году

Не все украинцы, достигнув пенсионного возраста, сразу начинают получать выплаты от Пенсионного фонда Украины. Чаще всего так происходит из-за нехватки страхового стажа. Но ситуацию еще можно исправить.

рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Почему самого возраста недостаточно для выхода на пенсию

В 2026 году действуют следующие требования к стажу:

в 60 лет — не менее 33 лет стажа;

в 63 года — от 23 лет;

в 65 лет — не менее 15 лет.

Если эти условия не соблюдены, пенсию могут назначить позже или вовсе отказать в стандартном порядке. Чаще всего проблема возникает у тех, кто работал неофициально — такие периоды не засчитываются.

Чтобы исправить ситуацию человек может попробовать такие варианты:

Подтвердить старую работу — найти справки, архивные документы или другие подтверждения. Обратиться в суд — если документов нет, стаж можно установить через суд, но все зависит от доказательств. Докупить стаж — добровольно уплатить взносы в пенсионную систему (минимум 1 902,34 грн в месяц в 2026 году).

Как заключить договор о добровольной уплате страховых взносов

Подать заявку можно онлайн через портал Пенсионного фонда. Для этого нужно:

зайти в личный кабинет (нужна электронная подпись);

выбрать договор добровольного участия;

указать, за кого будете платить взносы;

подписать договор;

оплатить взнос онлайн или через банк.

После оплаты все автоматически появляется в системе — дополнительно отчитываться не нужно.

Что будет, если стажа все равно не хватает

После 65 лет без выплат человек не останется, но вместо пенсии будет получать социальную помощь. В 2026 году это примерно 2 595 грн — на уровне прожиточного минимума.

Впрочем, фактическая сумма может быть меньше, ведь зависит от доходов. По сути, это минимальная поддержка для базовых потребностей.

