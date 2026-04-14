Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Пенсия без стажа: как оформить выплаты и сколько будут платить в 2026 году

Пенсия без стажа: как оформить выплаты и сколько будут платить в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 06:35
Пенсия в Украине: в каких случаях назначают выплаты без стажа и их размер в 2026 году
Что делать украинцам пенсионного возраста без стажа. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Не все украинцы, достигнув пенсионного возраста, сразу начинают получать выплаты от Пенсионного фонда Украины. Чаще всего так происходит из-за нехватки страхового стажа. Но ситуацию еще можно исправить.

О том, могут ли оформить пенсию украинцы, которым не хватает стажа, и что для этого нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Почему самого возраста недостаточно для выхода на пенсию

В 2026 году действуют следующие требования к стажу:

  • в 60 лет — не менее 33 лет стажа;
  • в 63 года — от 23 лет;
  • в 65 лет — не менее 15 лет.
Необходимый стаж для выхода на пенсию в 2026 году. Фото: Скриншот/ПФУ

Если эти условия не соблюдены, пенсию могут назначить позже или вовсе отказать в стандартном порядке. Чаще всего проблема возникает у тех, кто работал неофициально — такие периоды не засчитываются.

Чтобы исправить ситуацию человек может попробовать такие варианты:

  1. Подтвердить старую работу — найти справки, архивные документы или другие подтверждения.
  2. Обратиться в суд — если документов нет, стаж можно установить через суд, но все зависит от доказательств.
  3. Докупить стаж — добровольно уплатить взносы в пенсионную систему (минимум 1 902,34 грн в месяц в 2026 году).

Как заключить договор о добровольной уплате страховых взносов

Подать заявку можно онлайн через портал Пенсионного фонда. Для этого нужно:

  • зайти в личный кабинет (нужна электронная подпись);
  • выбрать договор добровольного участия;
  • указать, за кого будете платить взносы;
  • подписать договор;
  • оплатить взнос онлайн или через банк.

После оплаты все автоматически появляется в системе — дополнительно отчитываться не нужно.

Что будет, если стажа все равно не хватает

После 65 лет без выплат человек не останется, но вместо пенсии будет получать социальную помощь. В 2026 году это примерно 2 595 грн — на уровне прожиточного минимума.

Впрочем, фактическая сумма может быть меньше, ведь зависит от доходов. По сути, это минимальная поддержка для базовых потребностей.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине есть дополнительные надбавки к пенсии для граждан, которые имеют особые заслуги перед государством. Для многодетных мам сумма этой доплаты зависит от количества детей и прожиточного минимума для нетрудоспособных людей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы, которые ухаживают за родственниками почтенного возраста, которые не могут сами о себе позаботиться, могут получить денежную помощь от государства. Но ее не дают автоматически и назначают не всем. Выплаты предусмотрены только тем, кто постоянно ухаживает за человеком, который по состоянию здоровья нуждается в посторонней помощи.

Ваша пробная версия Premium закончилась

пенсии пенсионеры стаж Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации