Пенсия в Украине: в каких случаях назначают выплаты без стажа и их размер в 2026 году

Пенсия без стажа: как оформить выплаты и сколько будут платить в 2026 году
Не все украинцы, достигнув пенсионного возраста, сразу начинают получать выплаты от Пенсионного фонда Украины. Чаще всего так происходит из-за нехватки страхового стажа. Но ситуацию еще можно исправить.
О том, могут ли оформить пенсию украинцы, которым не хватает стажа, и что для этого нужно сделать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Почему самого возраста недостаточно для выхода на пенсию
В 2026 году действуют следующие требования к стажу:
- в 60 лет — не менее 33 лет стажа;
- в 63 года — от 23 лет;
- в 65 лет — не менее 15 лет.
Если эти условия не соблюдены, пенсию могут назначить позже или вовсе отказать в стандартном порядке. Чаще всего проблема возникает у тех, кто работал неофициально — такие периоды не засчитываются.
Чтобы исправить ситуацию человек может попробовать такие варианты:
- Подтвердить старую работу — найти справки, архивные документы или другие подтверждения.
- Обратиться в суд — если документов нет, стаж можно установить через суд, но все зависит от доказательств.
- Докупить стаж — добровольно уплатить взносы в пенсионную систему (минимум 1 902,34 грн в месяц в 2026 году).
Как заключить договор о добровольной уплате страховых взносов
Подать заявку можно онлайн через портал Пенсионного фонда. Для этого нужно:
- зайти в личный кабинет (нужна электронная подпись);
- выбрать договор добровольного участия;
- указать, за кого будете платить взносы;
- подписать договор;
- оплатить взнос онлайн или через банк.
После оплаты все автоматически появляется в системе — дополнительно отчитываться не нужно.
Что будет, если стажа все равно не хватает
После 65 лет без выплат человек не останется, но вместо пенсии будет получать социальную помощь. В 2026 году это примерно 2 595 грн — на уровне прожиточного минимума.
Впрочем, фактическая сумма может быть меньше, ведь зависит от доходов. По сути, это минимальная поддержка для базовых потребностей.
