Пенсія в Україні: в яких випадках призначають виплати без стажу та їх розмір у 2026 році

Що робити українцям пенсійного віку без стажу. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Не всі українці, досягнувши пенсійного віку, одразу починають отримувати виплати від Пенсійного фонду України. Найчастіше так відбувається через брак страхового стажу. Але ситуацію ще можна виправити.

Про те, чи можуть оформити пенсію українці, яким не вистачає стажу, та що для цього потрібно зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Чому самого віку недостатньо для виходу на пенсію

У 2026 році діють такі вимоги до стажу:

у 60 років — щонайменше 33 роки стажу;

у 63 роки — від 23 років;

у 65 років — не менше 15 років.

Необхідний стаж для виходу на пенсію у 2026 році. Фото: Скриншот/ПФУ

Якщо цих умов не дотримано, пенсію можуть призначити пізніше або й зовсім відмовити у стандартному порядку. Найчастіше проблема виникає у тих, хто працював неофіційно — такі періоди не зараховуються.

Щоб виправити ситуацію людина може спробувати такі варіанти:

Читайте також:

Підтвердити стару роботу — знайти довідки, архівні документи чи інші підтвердження. Звернутися до суду — якщо документів немає, стаж можна встановити через суд, але все залежить від доказів. Докупити стаж — добровільно сплатити внески до пенсійної системи (мінімум 1 902,34 грн на місяць у 2026 році).

Як укласти договір про добровільну сплату страхових внесків

Подати заявку можна онлайн через портал Пенсійного фонду. Для цього потрібно:

зайти в особистий кабінет (потрібний електронний підпис);

обрати договір добровільної участі;

вказати, за кого платитимете внески;

підписати договір;

оплатити внесок онлайн або через банк.

Після оплати все автоматично з’являється в системі — додатково звітувати не потрібно.

Що буде, якщо стажу все одно не вистачає

Після 65 років без виплат людина не залишиться, але замість пенсії отримуватиме соціальну допомогу. У 2026 році це приблизно 2 595 грн — на рівні прожиткового мінімуму.

Втім, фактична сума може бути меншою, адже залежить від доходів. По суті, це мінімальна підтримка для базових потреб.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні є додаткові надбавки до пенсії для громадян, які мають особливі заслуги перед державою. Для багатодітних мам сума цієї доплати залежить від кількості дітей і прожиткового мінімуму для непрацездатних людей.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці, які доглядають за родичами поважного віку, що не можуть самі про себе подбати, можуть отримати грошову допомогу від держави. Але її не дають автоматично і призначають не всім. Виплати передбачені лише тим, хто постійно доглядає за людиною, яка через стан здоров’я потребує сторонньої допомоги.