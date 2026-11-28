Украинцы в ЦНАПе. Фото: УНИАН

Украинские пенсионеры могут претендовать на различные доплаты к пенсии. Например, для жителей горных населенных пунктов предусмотрена надбавка в размере 20%, которую также могут получать внутренне перемещенные граждане. Самое интересное, что дополнительные деньги могут начисляться и к другим видам помощи и даже стипендиям.

Каковы условия оформления надбавки в 2026 году, разбирались Новини.LIVE.

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Кому назначается горная надбавка

Закон "О статусе горных населенных пунктов в Украине" гарантирует надбавку украинцам, проживающим или работающим в населенных пунктах, входящих в Перечень горных населенных пунктов Украины.

Такие населенные пункты есть в четырех областях:

Закарпатской;

Ивано-Франковской;

Львовской;

Черновицкой.

С февраля 2026 года постановление Кабинета Министров № 225 расширило круг получателей доплаты, поэтому соответствующее право предоставляется гражданам со статусом ВПЛ, переехавшим в соответствующие населенные пункты.

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Надбавка может быть назначена при условии, что человек фактически проживает или работает в горной местности минимум 6 месяцев подряд. Если же человек на длительное время выезжает за границу или получает пенсию в другом населенном пункте, право на надбавку может быть аннулировано.

К каким выплатам применяется надбавка

По информации Ивано-Франковской областной государственной администрации, надбавка для жителей горных населенных пунктов составляет 20%. Она распространяется на следующие выплаты:

пенсии;

стипендии;

все виды государственной материальной и социальной помощи;

денежное обеспечение.

Как оформить надбавку

Горная надбавка назначается исключительно по обращению гражданина, но сначала необходимо проверить, имеет ли он на нее право. Для этого необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту фактического проживания или в ЦНАП и оформить горное удостоверение.

Дальнейшие действия зависят от статуса получателя:

пенсионерам необходимо обратиться в территориальный орган ПФУ по месту жительства;

необходимо обратиться в территориальный орган ПФУ по месту жительства; работникам — в бухгалтерию предприятия, учреждения или организации по месту работы;

— в бухгалтерию предприятия, учреждения или организации по месту работы; студентам — в учебное заведение, в котором они обучаются.

Украинцам следует воздержаться от фальсификации документов, ведь если выяснится, что регистрация в горном населенном пункте является формальной и человек там не проживает, надбавку отменят. Кроме того, ПФУ может обязать человека вернуть неправомерно полученные средства.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что некоторым украинцам могут выплачивать лишь 25% от назначенной пенсии. Такие правила предусмотрены, если человек находится на государственном иждивении. Однако в некоторых случаях пенсионер может получать сумму в полном объеме.

Также мы сообщали, что выйти на пенсию в Украине можно с 50 лет. Льготные условия действуют для многодетных родителей. Однако необходимо выполнить минимальные требования по стажу.