Українці у ЦНАПі. Фото: УНІАН

Українські пенсіонери можуть претендувати на різні доплати до пенсії. Наприклад, для жителів гірських населених пунктів передбачена надбавка в розмірі 20%, яку також можуть отримувати внутрішньо переміщені громадяни. Найцікавіше, що додаткові гроші можуть нараховуватися й до інших видів допомоги та навіть стипендій.

Які умови оформлення надбавки у 2026 році, розбиралися Новини.LIVE.

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Кому призначається гірська надбавка

Закон "Про статус гірських населених пунктів в Україні" гарантує надбавку українцям, які проживають або працюють в населених пунктах, що входять до Переліку гірських населених пунктів України.

Такі населені пункти є у чотирьох областях:

Закарпатській;

Івано-Франківській;

Львівській;

Чернівецькій.

З лютого 2026 року постанова Кабінету Міністрів №225 розширила коло отримувачів доплати, тому відповідне право надається громадянам зі статусом ВПО, які переїхали у відповідні населені пункти.

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Надбавка може бути призначена за умови, що людина фактично проживає або працює у гірській місцевості мінімум 6 місяців поспіль. Якщо ж людина на тривалий час виїжджає за кордон або отримує пенсію в іншому населеному пункті, право на доплату можуть анулювати.

До яких виплат застосовується надбавка

За інформацією Івано-Франківської обласної державної адміністрації, доплата для жителів гірських населених пунктів становить 20%. Вона поширюється та такі виплати:

пенсії;

стипендії;

усі види державної матеріальної та соціальної допомоги;

грошове забезпечення.

Як оформити надбавку

Гірська доплата призначається виключно за зверненням громадянина, але спочатку необхідно перевірити, чи має він на неї право. Для цього необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання або до ЦНАПу та оформити гірське посвідчення.

Подальші дії залежать від статусу отримувача:

пенсіонерам потрібно звернутися до територіального органу ПФУ за місцем проживання;

потрібно звернутися до територіального органу ПФУ за місцем проживання; працівникам — до бухгалтерії підприємства, установи або організації за місцем роботи;

— до бухгалтерії підприємства, установи або організації за місцем роботи; здобувачам освіти — до закладу, у якому вони навчаються.

Українцям варто утриматися від фальсифікацій документів, адже якщо з'ясується, що реєстрація в гірському населеному пункті формальна і людина там не проживає, надбавку скасують. Додатково ПФУ може зобов'язати людину повернути неправомірно отримані кошти.

Нещодавно Новини.LIVE інформували, що деяким українцям можуть виплачувати лише 25% від призначеної пенсії. Такі правила передбачені, якщо людина перебуває на державному утриманні. Однак в деяких випадках пенсіонер може отримувати суму повністю.

Також ми повідомляли, що вийти на пенсію в Україні можливо з 50 років. Пільгові умови діють для багатодітних батьків. Однак необхідно виконати мінімальні вимоги щодо стажу.