Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Пенсии для ликвидаторов аварии на ЧАЭС — как изменятся суммы с 1 марта

Пенсии для ликвидаторов аварии на ЧАЭС — как изменятся суммы с 1 марта

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 06:25
Новый размер пенсий для чернобыльцев — как изменятся суммы с 1 марта
Пожилой мужчина заполняет документ. Фото: УНИАН

С началом весны в Украине изменятся минимальные пенсионные выплаты для людей с инвалидностью, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на чернобыльской АЭС. Перерасчет проводится каждый год с учетом средней зарплаты за предыдущий год.

О том, как изменятся пенсионные выплаты ликвидаторов аварии на ЧАЭС с 1 марта 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.

Реклама
Читайте также:

От чего зависит размер выплат ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Согласно закону №1584-ІХ от 29 июня 2021 года, для ликвидаторов аварии на ЧАЭС, которым установлена причинная связь инвалидности с катастрофой, предусмотрены гарантированные минимальные пенсионные выплаты. Они учитывают все надбавки, повышения, индексацию и другие доплаты (за исключением пенсий за особые заслуги перед Украиной).

Средняя заработная плата за 2025 год, которая используется для расчета пенсий, составляет 20 653,55 грн. Именно этот показатель является базой для определения минимальных гарантий.

Пенсии для ликвидаторов аварии на ЧАЭС — как изменятся суммы с 1 марта - фото 1
Показатель средней заработной платы за 2025 год. Фото: Скриншот/ПФУ

Как изменятся выплаты чернобыльцев с 1 марта

С 1 марта 2026 года минимальные размеры пенсий составят:

  • для людей с инвалидностью I группы — 20 653,55 грн (100% от средней зарплаты);
  • для людей с инвалидностью II группы — 16 522,84 грн (80% от средней зарплаты);
  • для людей с инвалидностью III группы — 12 392,13 грн (60% от средней зарплаты).

Таким образом, сумма пенсии напрямую зависит от установленной группы инвалидности и соответствующих коэффициентов.

Также в ведомстве отметили, что перерасчет производится автоматически, без необходимости дополнительного обращения, если все необходимые документы уже содержатся в пенсионном деле.

Ранее мы писали, что с 1 марта в Украине начинается ежегодное повышение пенсий. Формально оно касается всех пенсионеров, которые получают выплаты через ПФУ, но на практике не каждый заметит изменения.

Также мы рассказывали, что при выходе на пенсию, отдельные украинцы могут получить большую единовременную выплату — в размере десяти пенсий. Однако такая помощь предусмотрена только для определенных категорий граждан.

выплаты пенсии деньги инвалидность соцвыплаты чернобыльци
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации