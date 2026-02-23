Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Пенсії для ліквідаторів аварії на ЧАЕС — як зміняться суми з 1 березня

Пенсії для ліквідаторів аварії на ЧАЕС — як зміняться суми з 1 березня

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 06:25
Новий розмір пенсій для чорнобильців — як зміняться суми з 1 березня
Чоловік похилого віку заповнює документ. Фото: УНІАН

З початком весни в Україні зміняться мінімальні пенсійні виплати для людей з інвалідністю, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на чорнобильській АЕС. Перерахунок проводиться щороку з урахуванням середньої зарплати за попередній рік.

Про те, як зміняться пенсійні виплати ліквідаторів аварії на ЧАЕС з 1 березня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області.

Реклама
Читайте також:

Від чого залежить розмір виплат ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Згідно із законом №1584-ІХ від 29 червня 2021 року, для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, яким встановлено причинний зв’язок інвалідності з катастрофою, передбачені гарантовані мінімальні пенсійні виплати. Вони враховують усі надбавки, підвищення, індексацію та інші доплати (за винятком пенсій за особливі заслуги перед Україною).

Середня заробітна плата за 2025 рік, яка використовується для розрахунку пенсій, становить 20 653,55 грн. Саме цей показник є базою для визначення мінімальних гарантій.

Пенсії для ліквідаторів аварії на ЧАЕС — як зміняться суми з 1 березня - фото 1
Показник середньої заробітної плати за 2025 рік. Фото: Скриншот/ПФУ

Як зміняться виплати чорнобильців з 1 березня

З 1 березня 2026 року мінімальні розміри пенсій становитимуть:

  • для людей з інвалідністю І групи — 20 653,55 грн (100% від середньої зарплати);
  • для людей з інвалідністю II групи — 16 522,84 грн (80% від середньої зарплати);
  • для людей з інвалідністю III групи — 12 392,13 грн (60% від середньої зарплати).

Отже, сума пенсії прямо залежить від встановленої групи інвалідності та відповідних коефіцієнтів.

Також у відомстві наголосили, що перерахунок проводиться автоматично, без необхідності додаткового звернення, якщо всі потрібні документи вже містяться у пенсійній справі.

Раніше ми писали, що з 1 березня в Україні починається щорічне підвищення пенсій. Формально воно стосується всіх пенсіонерів, які отримують виплати через ПФУ, але на практиці не кожен помітить зміни.

Також ми розповідали, що при виході на пенсію, окремі українці можуть отримати велику одноразову виплату — у розмірі десяти пенсій. Проте така допомога передбачена лише для певних категорій громадян.

виплати пенсії гроші інвалідність соцвиплати чорнобильці
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації