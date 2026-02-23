Новий розмір пенсій для чорнобильців — як зміняться суми з 1 березня

Чоловік похилого віку заповнює документ. Фото: УНІАН

З початком весни в Україні зміняться мінімальні пенсійні виплати для людей з інвалідністю, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на чорнобильській АЕС. Перерахунок проводиться щороку з урахуванням середньої зарплати за попередній рік.

Про те, як зміняться пенсійні виплати ліквідаторів аварії на ЧАЕС з 1 березня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області.

Від чого залежить розмір виплат ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Згідно із законом №1584-ІХ від 29 червня 2021 року, для ліквідаторів аварії на ЧАЕС, яким встановлено причинний зв’язок інвалідності з катастрофою, передбачені гарантовані мінімальні пенсійні виплати. Вони враховують усі надбавки, підвищення, індексацію та інші доплати (за винятком пенсій за особливі заслуги перед Україною).

Середня заробітна плата за 2025 рік, яка використовується для розрахунку пенсій, становить 20 653,55 грн. Саме цей показник є базою для визначення мінімальних гарантій.

Показник середньої заробітної плати за 2025 рік. Фото: Скриншот/ПФУ

Як зміняться виплати чорнобильців з 1 березня

З 1 березня 2026 року мінімальні розміри пенсій становитимуть:

для людей з інвалідністю І групи — 20 653,55 грн (100% від середньої зарплати);

для людей з інвалідністю II групи — 16 522,84 грн (80% від середньої зарплати);

для людей з інвалідністю III групи — 12 392,13 грн (60% від середньої зарплати).

Отже, сума пенсії прямо залежить від встановленої групи інвалідності та відповідних коефіцієнтів.

Також у відомстві наголосили, що перерахунок проводиться автоматично, без необхідності додаткового звернення, якщо всі потрібні документи вже містяться у пенсійній справі.

