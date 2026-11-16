Украинский паспорт-книжечка. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на стремительный переход на современные ID-карты, многие украинцы до сих пор предпочитают традиционные паспорта-книжечки образца 1994 года. Однако получить такой документ «по желанию» сегодня невозможно. Для этого необходимы веские правовые основания, в частности решение суда.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на Закон Украины, передают Новини.LIVE.

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Зачем нужен суд

По закону основным документом является именно пластиковая карточка. Чтобы заставить миграционную службу выдать бумажную книжечку образца 1994 года, обязательно требуется отдельное решение суда, вступившее в законную силу.

Без этого ни судья, ни миграционная служба не будут оформлять бумажный документ ни подросткам в 16 лет, ни взрослым при обмене. Желание изменить форму документа просто потому, что так удобнее, законом не считается.

Когда миграционная служба точно откажет

Помимо отсутствия решения суда, получить бумажный паспорт не получится, если:

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Вы не являетесь гражданином Украины. У вас уже есть другой действительный документ (например, та же ID-карта). Ваши данные не совпадают с данными государственных реестров. Вы подали неполный пакет документов или явились через представителя без официальных полномочий. В ходе проверки личность вообще не удалось установить.

Как проходит оформление и сколько ждать

Если суд принял решение о выдаче именно бумажного документа, тогда необходимо подать:

фотографию размером 3,5х4,5;

заявление (образец в ГМС);

свидетельство о рождении.

Обычно проверка длится до 30 дней. Если лицо необходимо дополнительно проверить, срок могут увеличить до 60 дней. Впервые такой документ оформляют бесплатно.

В случае утери книжки обращаться в суд повторно не нужно. Достаточно заявить об утере и пройти идентификацию.

Обязательно ли менять старый паспорт на пластиковый

Никто не заставляет всех срочно сдавать бумажные паспорта. Можно спокойно пользоваться книжечкой, если она в порядке. Главное условие — вовремя вклеивать новые фотографии в 25 и 45 лет.

В связи с военным положением действуют специальные правила. Если срок вклеивания фотографии пришелся на период незадолго до 24 февраля 2022 года или позже, бежать в государственные органы не обязательно — документ остается действительным. Обновить его или вклеить фото придется уже после окончания войны, на что отводится 30 дней.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кто из украинцев может получить паспорт Чехии. Граждане Украины, уже длительное время проживающие в стране ЕС, могут рассчитывать на получение гражданства. Еще необходимо будет сдать экзамены по знанию языка и истории.

Также Новини.LIVE сообщали, как купить паспорт одной из стран. Сумма взносов исчисляется сотнями тысяч долларов. А за членов семьи придется доплатить.