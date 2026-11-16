Український паспорт-книжечка. Фото: Новини.LIVE

Попри стрімкий перехід на сучасні ID-картки, чимало українців і досі віддають перевагу традиційним паспортам-книжечкам зразка 1994 року. Проте отримати такий документ "за бажанням" сьогодні неможливо. Для цього потрібні вагомі правові підстави, зокрема рішення суду.

Про це повідомляє Судово-юридична газета з посиланням на Закон України, передають Новини.LIVE.

Реклама

Навіщо потрібен суд

За законом головним документом є саме пластикова картка. Щоб змусити міграційну службу видати паперову книжечку зразка 1994 року, обов'язково потрібне окреме рішення суду, яке набрало законної сили.

Без цього судді чи міграційна служба не оформлюватимуть паперовий документ ані підліткам у 16 років, ані дорослим під час обміну. Бажання змінити форму документа просто тому, що так зручніше, законом не вважається.

Коли міграційна служба точно відмовить

Окрім відсутності рішення суду, отримати паперовий паспорт не вийде, якщо:

Читайте також:

Ви не є громадянином України. У вас уже є інший дійсний документ (наприклад, та ж ID-картка). Ваші дані не збігаються з державними реєстрами. Ви подали неповний пакет документів або прийшли через представника без офіційних повноважень. Під час перевірки особу взагалі не вдалося встановити.

Як проходить оформлення та скільки чекати

Якщо суд ухвалив рішення щодо видачі саме паперового документу, тоді необхідно подати:

фотокартку 3,5х4,5;

заяву (приклад у ДМС);

свідоцтво про народження.

Зазвичай перевірка триває до 30 днів. Якщо особу потрібно додатково перевіряти, строк можуть збільшити до 60 днів. Вперше такий документ оформлюють безплатно.

У разі втрати книжечки йти до суду вдруге не потрібно. Достатньо заявити про зникнення та пройти ідентифікацію.

Чи потрібно обов'язково міняти старий паспорт на пластик

Ніхто не змушує всіх терміново здавати паперові паспорти. Можна спокійно користуватися книжечкою, якщо вона у порядку. Головна умова — вчасно вклеювати нові фотографії у 25 та 45 років.

Через воєнний стан діють спеціальні правила. Якщо термін вклеювання фото випав на період незадовго до 24 лютого 2022 року чи пізніше, бігти до державних органів не обов'язково — документ залишається дійсним. Оновити його чи вклеїти фото доведеться вже після закінчення війни, маючи на це 30 днів.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, хто з українців може отримати паспорт Чехії. Громадяни України, що вже тривалий час проживають у країні ЄС, можуть розраховувати на набуття громадянства. Ще необхідно додатково буде складати іспити зі знання мови та історії.

Також Новини.LIVE повідомляли, як купити паспорт однієї з країн. Сума внесків вимірюється сотнями тисяч доларів. А за членів сімʼї доведеться доплатити.