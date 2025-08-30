Некоторые посылки Новая почта не выдает без документов — кому могут отказать в 2025

Работник Новой почты держит посылку. Фото: УНИАН

Тысячи украинцев ежедневно пользуются услугами Новой почты. Некоторые посылки пользователям выдают без паспорта, тогда как для получения других — клиенту нужно предоставить документ, подтверждающий личность или пройти верификацию в "Дії".

О том, какие посылки не выдают украинцам без документов, отмечается на сайте Новой почты.

Какие посылки Новая почта не выдает без документов

Сегодня Новая почта предлагает гораздо больше, чем пересылка посылок и грузов в Украине и за рубежом. Компания создала собственную финансовую структуру и платежную систему, чтобы клиенты могли быстро и удобно пользоваться ее услугами.

В Украине идентификация и верификация клиентов является обязательным требованием законодательства для всех финансовых операций. Это эффективный способ защиты от мошенничества и предотвращения легализации незаконных средств.

На сайте Новой почты отмечается, что получить отправление без документов можно только при следующих условиях:

вы знаете номер ЭН;

объявленная ценность не превышает 30 000 грн;

посылка уже оплачена или наложенный платеж не более 5 000 грн.

Правила получения посылок. Фото: Скриншот/Новая Почта

В остальных случаях, чтобы забрать свое отправление, нужно показать оператору номер накладной (ЭН) и документ для идентификации — например, паспорт или водительское удостоверение. Также подходят цифровые документы в приложении "Дія".

Как пройти верификацию через приложение "Дія"

Чтобы пройти верификацию через приложение Дія, сообщите кассиру о своем желании. В приложении открой свою ID-карту или загранпаспорт и нажми на документ, чтобы показать штрихкод на обратной стороне.

Затем покажите штрихкод кассиру и подтвердите запрос на отправку копии документа. Цифровая копия автоматически передается в платежную систему NovaPay и хранится в соответствии с требованиями закона.

