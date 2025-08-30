Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Паспорт или Дія — почему Новая почта не выдает некоторые посылки

Паспорт или Дія — почему Новая почта не выдает некоторые посылки

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 09:15
Некоторые посылки Новая почта не выдает без документов — кому могут отказать в 2025
Работник Новой почты держит посылку. Фото: УНИАН

Тысячи украинцев ежедневно пользуются услугами Новой почты. Некоторые посылки пользователям выдают без паспорта, тогда как для получения других — клиенту нужно предоставить документ, подтверждающий личность или пройти верификацию в "Дії".

О том, какие посылки не выдают украинцам без документов, отмечается на сайте Новой почты.

Реклама
Читайте также:

Какие посылки Новая почта не выдает без документов

Сегодня Новая почта предлагает гораздо больше, чем пересылка посылок и грузов в Украине и за рубежом. Компания создала собственную финансовую структуру и платежную систему, чтобы клиенты могли быстро и удобно пользоваться ее услугами.

В Украине идентификация и верификация клиентов является обязательным требованием законодательства для всех финансовых операций. Это эффективный способ защиты от мошенничества и предотвращения легализации незаконных средств.

На сайте Новой почты отмечается, что получить отправление без документов можно только при следующих условиях:

  • вы знаете номер ЭН;
  • объявленная ценность не превышает 30 000 грн;
  • посылка уже оплачена или наложенный платеж не более 5 000 грн.
null
Правила получения посылок. Фото: Скриншот/Новая Почта

В остальных случаях, чтобы забрать свое отправление, нужно показать оператору номер накладной (ЭН) и документ для идентификации — например, паспорт или водительское удостоверение. Также подходят цифровые документы в приложении "Дія".

Как пройти верификацию через приложение "Дія"

Чтобы пройти верификацию через приложение Дія, сообщите кассиру о своем желании. В приложении открой свою ID-карту или загранпаспорт и нажми на документ, чтобы показать штрихкод на обратной стороне.

Затем покажите штрихкод кассиру и подтвердите запрос на отправку копии документа. Цифровая копия автоматически передается в платежную систему NovaPay и хранится в соответствии с требованиями закона.

Ранее мы писали, что Укрпочта объявила о закрытии своих отделений в одном из городов Украины. В компании отметили, что такое решение было сложным, но продиктовано необходимостью обеспечить безопасность людей.

Также мы рассказывали, что Укрпочта и Новая почта сообщили клиентам об изменениях в условиях обслуживания. Причиной стали нововведения, связанные с решением Дональда Трампа о введении пошлин и отмене льготного лимита в 800 долларов для коммерческих товаров.

Новая почта почта посылки ограничения лимиты
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации