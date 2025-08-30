Відео
Головна Економіка Паспорт або Дія — чому Нова пошта не видає деякі посилки

Паспорт або Дія — чому Нова пошта не видає деякі посилки

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 09:15
Деякі посилки Нова пошта не видає без документів — кому можуть відмовити у 2025
Працівник Нової пошти тримає посилку. Фото: УНІАН

Тисячі українців щодня користуються послугами Нової пошти. Деякі посилки користувачам видають без паспорта, тоді як для отримання інших — клієнту потрібно надати документ, який підтверджує особу або пройти верифікацію в "Дії".

Про те, які посилки не видають українцям без документів, зазначається на сайті Нової пошти.

Які посилки Нова пошта не видає без документів

Сьогодні Нова пошта пропонує набагато більше, ніж пересилання посилок та вантажів в Україні та за кордоном. Компанія створила власну фінансову структуру та платіжну систему, щоб клієнти могли швидко та зручно користуватися її послугами.

В Україні ідентифікація та верифікація клієнтів є обов’язковою вимогою законодавства для всіх фінансових операцій. Це ефективний спосіб захисту від шахрайства та запобігання легалізації незаконних коштів. 

На сайті Нової пошти зазначається, що отримати відправлення без документів можна лише за таких умов:

  • ви знаєте номер ЕН;
  • оголошена цінність не перевищує 30 000 грн;
  • посилка вже оплачена або післяплата не більше 5 000 грн.
null
Правила отримання посилок. Фото: Скриншот/Нова пошта

У решті випадків, щоб забрати своє відправлення, потрібно показати оператору номер накладної (ЕН) та документ для ідентифікації — наприклад, паспорт або водійське посвідчення. Також підходять цифрові документи у застосунку "Дія".

Як пройти верифікацію через застосунок "Дія"

Щоб пройти верифікацію через застосунок Дія, повідомте касира про своє бажання. У застосунку відкрий свою ID-картку або закордонний паспорт і натисни на документ, щоб показати штрихкод на зворотному боці. 

Потім покажіть штрихкод касирові та підтвердіть запит на надсилання копії документа. Цифрова копія автоматично передається до платіжної системи NovaPay і зберігається відповідно до вимог закону.

Раніше ми писали, що Укрпошта оголосила про закриття своїх відділень в одному з міст України. У компанії зазначили, що таке рішення було складним, але продиктоване потребою забезпечити безпеку людей.

Також ми розповідали, що Укрпошта та Нова пошта повідомили клієнтів про зміни в умовах обслуговування. Причиною стали нововведення, пов’язані з рішенням Дональда Трампа щодо запровадження мит і скасування пільгового ліміту у 800 доларів для комерційних товарів.

Нова пошта пошта посилки обмеження ліміти
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
