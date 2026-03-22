Отопительный сезон: некоторым украинцам прекратят подачу тепла уже 24 марта

Дата публикации 22 марта 2026 07:16
Мальчик держится за батарею. Фото: УНИАН

Несмотря на то, что в Украине отопительный сезон формально завершается в апреле, фактическое отключение тепла может происходить раньше, если это позволяют погодные условия. Учитывая это, в одном из городов страны сезон отопления 2025-2026 годов завершится уже 24 марта.

О том, где отопительный сезон решили завершить 24 марта и когда это произойдет в других городах Украины, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Николаевский городской совет.

Где в Украине отопительный сезон завершится 24 марта

Первым городом, в котором завершится отопительный сезон 2025-2026 годов, стал Николаев. Соответствующее постановление исполнительный комитет принял 18 марта из-за устойчивого повышения температуры сверх установленного порога. Согласно этому решению, с 24 марта подача тепла будет прекращена на большинстве объектов, за исключением учреждений социального значения.

"Теплоснабжающим предприятиям и потребителям тепла выполнить отключение тепла в технологической последовательности и с учетом эксплуатационных требований не позднее 5-дневного срока с даты принятия данного решения", — отмечается в тексте постановления.

Однако, по отдельным обращениям профильных служб, отопление могут временно оставить в:

  • больницах;
  • амбулаториях;
  • детских садах;
  • родильных домах.

Плата за отопление, а также льготы и субсидии будет пересчитана в соответствии с фактическим периодом предоставления услуги — корректировку проведут в течение 30 дней.

Когда завершится отопительный сезон в других городах Украины

Что касается других городов, то сроки завершения отопительного сезона зависят от погодных условий. Если среднесуточная температура превышает +8 градусов в течение трех дней, местные власти имеют право прекратить теплоснабжение.

"Отопительный период начинается не позднее чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет 8°С и ниже, а заканчивается не ранее чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает 8°С", — отмечается в пункте 8 постановления правительства №830.

При этом учитывается средний показатель температуры за день и ночь. Например, если днем температура достигает +14, а ночью опускается до 0, средний показатель составляет +7, поэтому отопление еще не выключают. Именно поэтому окончательное завершение сезона происходит после стабильного потепления без ночных заморозков.

Ранее мы писали, что украинцам пообещали честно пересчитать платежки за коммуналку из-за сложной зимы. За январь 2026 года людям не доначислили более 36 млн грн — это за тепло, горячую воду и часть других услуг.

Также мы рассказывали, что у многих граждан после зимы остаются неиспользованные дрова. Выбрасывать их не стоит: если правильно сложить и хранить древесину, она может быть пригодна для отопления еще 3-7 лет.

коммунальные услуги отопительный сезон Николаев теплоснабжение отопление
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
