Опалювальний сезон: деяким українцям припинять подачу тепла вже 24 березня

Хлопчик тримається за батарею. Фото: УНІАН

Попри те, що в Україні опалювальний сезон формально завершується у квітні, фактичне відключення тепла може відбуватися раніше, якщо це дозволяють погодні умови. З огляду на це, в одному з міст країни сезон опалення 2025-2026 років завершиться вже 24 березня.

Про те, де опалювальний сезон вирішили завершити 24 березня та коли це відбудеться в інших містах України, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Миколаївську міську раду.

Де в Україні опалювальний сезон завершиться 24 березня

Першим містом, в якому завершиться опалювальний сезон 2025-2026 років, став Миколаїв. Відповідну постанову виконавчий комітет ухвалив 18 березня через стійке підвищення температури понад встановлений поріг. Згідно з цим рішенням, із 24 березня подачу тепла припинять на більшості об’єктів, за винятком установ соціального значення.

"Теплопостачальним підприємствам і споживачам тепла виконати відключення тепла в технологічній послідовності та з урахуванням експлуатаційних вимог не пізніше 5-денного терміну з дати прийняття даного рішення", — зазначається в тексті постанови.

Однак, за окремими зверненнями профільних служб, опалення можуть тимчасово залишити у:

лікарнях;

амбулаторіях;

дитячих садках;

пологових будинках.

Плата за опалення, а також пільги й субсидії буде перерахована відповідно до фактичного періоду надання послуги — коригування проведуть упродовж 30 днів.

Коли завершиться опалювальний сезон в інших містах України

Що стосується інших міст, то терміни завершення опалювального сезону залежать від погодних умов. Якщо середньодобова температура перевищує +8 градусів протягом трьох днів, місцева влада має право припинити теплопостачання.

"Опалювальний період починається не пізніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становить 8°С та нижче, а закінчується не раніше ніж коли протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8°С", — зазначається в пункті 8 постанови уряду №830.

При цьому враховується середній показник температури за день і ніч. Наприклад, якщо вдень температура сягає +14, а вночі опускається до 0, середній показник становить +7, тож опалення ще не вимикають. Саме тому остаточне завершення сезону відбувається після стабільного потепління без нічних заморозків.

