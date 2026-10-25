Женщины заполняют документы. Фото: УНИАН

Украина приближается к отопительному сезону, а вместе с ним вырастут цены на коммунальные услуги. За уязвимые категории украинцев государство оплатит отдельные коммунальные услуги. Однако размер государственной помощи напрямую зависит от доходов домохозяйства. Особые правила действуют для пенсионеров, в частности тех, кто недавно вышел на пенсию или продолжает работать.

Об этом сообщает пресс-центр Пенсионного фонда Украины, передают Новини.LIVE.

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За какой период учитываются доходы для субсидии в 2026 году

При назначении жилищной субсидии Пенсионный фонд Украины определяет среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Период, за который учитываются заработки и другие поступления, зависит от даты назначения помощи.

В частности, действуют следующие правила:

с начала отопительного сезона, то есть с октября — учитываются доходы за I и II кварталы текущего года;

с начала неотопительного сезона, то есть с мая — учитываются доходы за III и IV кварталы предыдущего года;

если субсидию назначают в середине сезона — учитываются два квартала, предшествующие месяцу, предшествующему месяцу обращения.

Для назначения субсидии с октября 2026 года основным расчетным периодом является январь — июнь 2026 года.

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Какие доходы учитываются

Пенсионный фонд учитывает не только официальную зарплату. В совокупный доход домохозяйства могут включаться пенсии, стипендии, социальные выплаты и другие денежные поступления.

В частности, учитываются:

Заработная плата после уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора. Денежное довольствие военнослужащих — в размере после уплаты военного сбора. Пенсии и ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке. Стипендии, кроме определённых законодательством социальных стипендий для детей-сирот, детей, лишённых родительской опеки, и лиц из их числа. Социальные выплаты, если они не относятся к исключениям, предусмотренным законодательством. Пособие по безработице и страховые выплаты. Денежные переводы из-за рубежа. Дивиденды от ценных бумаг. Прочие доходы, сведения о которых поступают от Государственной налоговой службы или указаны в декларации.

Для пенсионеров действует особый порядок определения дохода. В отличие от заработной платы, пенсию не всегда рассчитывают как среднее значение выплат за шесть месяцев. Если пенсионер оформляет субсидию с октября 2026 года, Пенсионный фонд будет ориентироваться на сумму начисленной пенсии за август.

Как назначают субсидию работающему пенсионеру

Другая ситуация возникает, когда человек выходит на пенсию, но продолжает работать. Например, пенсионеру назначили пенсию в июне 2026 года. При этом он продолжает работать и получает заработную плату. С января по июнь его зарплата составляла 6 200 гривен ежемесячно, а размер пенсии за август — 3 100 гривен.В таком случае при расчете субсидии будут учтены оба вида доходов. Среднюю зарплату за шесть месяцев прибавят к сумме августовской пенсии.

6 200 + 3 100 = 9 300 грн.

Среднемесячный совокупный доход для назначения субсидии составит 9 300 гривен. Зарплату учитывают в сумме после уплаты предусмотренных налогов и сборов.

Учтут ли прежнюю зарплату, если пенсионер уволился

Еще один пример касается человека, который перестал работать после выхода на пенсию. С января по май 2026 года она получала зарплату в размере 9 000 гривен ежемесячно. В июне ей назначили пенсию по возрасту, после чего она больше не работала. По состоянию на август размер пенсии составлял 5 100 гривен.

При назначении субсидии с октября 2026 года в среднемесячный совокупный доход будет учтена только пенсия за август. То есть расчетный доход составит 5 100 гривен, а не сумму прежней зарплаты и пенсии. Однако для применения такого порядка важно, чтобы информация о прекращении трудовой деятельности была надлежащим образом отражена в соответствующих реестрах.

Как рассчитают субсидию, если человек недавно вышел на пенсию

Например, человек, проживающий один и получивший право на пенсию в марте 2026 года. До этого он получал государственную социальную помощь.

За 3 и 4 кварталы 2025 года размер помощи составлял 2 361 гривну в месяц. Поэтому при назначении субсидии с мая 2026 года среднемесячный совокупный доход составлял 2 361 гривну.

Однако для отопительного сезона, начиная с октября, расчет меняется. В январе и феврале 2026 года пенсионерка получала по 2 595 гривен социальной помощи. С марта ей назначили пенсию, которая в августе составляла 3 500 гривен.

При расчете субсидии с октября ПФУ учтёт фактические суммы помощи за январь и февраль, а за период март–июнь — размер августовской пенсии.

(2 595 + 2 595 + 3 500 + 3 500 + 3 500 + 3 500) / 6 = 3 198,33 грн.

Таким образом, среднемесячный доход для назначения субсидии составит 3 198,33 гривны.

От чего зависит окончательный размер субсидии

Среднемесячный доход — лишь один из показателей, влияющих на назначение жилищной субсидии. Пенсионный фонд также учитывает состав домохозяйства, расходы на жилищно-коммунальные услуги и размер обязательного платежа.

Одинаковый доход у двух домохозяйств не обязательно означает одинаковую сумму помощи.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, из-за каких покупок могут отменить субсидию. Например, причиной отмены субсидии может стать покупка имущества, валюты и даже открытие депозита. Ведь ПФУ имеет доступ к различным реестрам и данным, чтобы сверить всю необходимую информацию.

Также Новини.LIVE сообщали, как украинцам в Польше получить субсидию в размере 400 злотых. Оформить пособие могут лица, официально арендующие жилье. Ключевым критерием для получения субсидии, как и в Украине, является средний месячный доход домохозяйства за последние месяцы.