Жінки заповнюють документи. Фото: УНІАН

Україна наближується до опалювального сезону, а разом із ним зростуть ціни на комуналку. За вразливі категорії українців держава заплатить за окремі комунальні послуги. Однак розмір державної допомоги залежить напряму від доходів домогосподарства. Особливі правила діють для пенсіонерів, зокрема тих, хто нещодавно вийшов на пенсію або продовжує працювати.

Про це повідомляє пресцентр Пенсійного фонду України, передають Новини.LIVE.

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За який період враховують доходи для субсидії у 2026 році

Під час призначення житлової субсидії Пенсійний фонд України визначає середньомісячний сукупний дохід домогосподарства. Період, за який враховують заробітки та інші надходження, залежить від дати призначення допомоги.

Зокрема, діють такі правила:

із початку опалювального сезону, тобто з жовтня — враховують доходи за I та II квартали поточного року;

із початку неопалювального сезону, тобто з травня — беруть доходи за III та IV квартали попереднього року;

якщо субсидію призначають посеред сезону — враховують два квартали, що передують місяцю перед місяцем звернення.

Для призначення субсидії з жовтня 2026 року основним розрахунковим періодом є січень — червень 2026 року.

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Які доходи врахують

Пенсійний фонд враховує не лише офіційну зарплату. До сукупного доходу домогосподарства можуть включати пенсії, стипендії, соціальні виплати та інші грошові надходження.

Зокрема, враховуються:

Заробітна плата після сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Грошове забезпечення військовослужбовців — у розмірі після сплати військового збору. Пенсії та щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці. Стипендії, крім визначених законодавством соціальних стипендій для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа. Соціальні виплати, якщо вони не належать до винятків, передбачених законодавством. Допомога по безробіттю та страхові виплати. Грошові перекази з-за кордону. Дивіденди від цінних паперів. Інші доходи, відомості про які надходять від Державної податкової служби або зазначені в декларації.

Для пенсіонерів діє особливий порядок визначення доходу. На відміну від заробітної плати, пенсію не завжди обчислюють як середнє значення виплат за шість місяців. Якщо пенсіонер оформлює субсидію з жовтня 2026 року, Пенсійний фонд орієнтуватиметься на суму нарахованої пенсії за серпень.

Як призначають субсидію працюючому пенсіонеру

Інша ситуація виникає, коли людина виходить на пенсію, але продовжує працювати. Наприклад, пенсіонеру призначили пенсію в червні 2026 року. Водночас він продовжує працювати та отримує заробітну плату. З січня по червень його зарплата становила 6 200 гривень щомісяця, а розмір пенсії за серпень — 3 100 гривень.У такому випадку під час розрахунку субсидії врахують обидва види доходів.Середню зарплату за шість місяців додадуть до суми серпневої пенсії.

6 200 + 3 100 = 9 300 грн.

Середньомісячний сукупний дохід для призначення субсидії становитиме 9 300 гривень. Зарплату враховують у сумі після сплати передбачених податків і зборів.

Чи врахують стару зарплату, якщо пенсіонер звільнився

Ще один приклад стосується людини, яка припинила працювати після виходу на пенсію. З січня по травень 2026 року вона отримувала зарплату в розмірі 9 000 гривень щомісяця. У червні їй призначили пенсію за віком, після чого вона більше не працювала. Станом на серпень розмір пенсії становив 5 100 гривень.

При призначенні субсидії з жовтня 2026 року до середньомісячного сукупного доходу врахують лише пенсію за серпень. Тобто розрахунковий дохід становитиме 5 100 гривень, а не суму попередньої зарплати та пенсії. Однак для застосування такого порядку важливо, щоб інформація про припинення трудової діяльності була належним чином відображена у відповідних реєстрах.

Як розрахують субсидію, якщо людина нещодавно вийшла на пенсію

Наприклад, людина, яка проживає сама та отримала право на пенсію у березні 2026 року. До цього вона отримувала державну соціальну допомогу.

За 3 і 4 квартали 2025 року розмір допомоги становив 2 361 гривню на місяць. Тому при призначенні субсидії з травня 2026 року середньомісячний сукупний дохід становив 2 361 гривню.

Однак для опалювального сезону з жовтня розрахунок змінюється. У січні та лютому 2026 року пенсіонер отримував по 2 595 гривень соціальної допомоги. Із березня їй призначили пенсію, яка в серпні становила 3 500 гривень.

Під час розрахунку субсидії з жовтня ПФУ врахує фактичні суми допомоги за січень і лютий, а за період березень-червень — розмір серпневої пенсії.

(2 595 + 2 595 + 3 500 + 3 500 + 3 500 + 3 500) / 6 = 3 198,33 грн.

Тож середньомісячний дохід для призначення субсидії становитиме 3 198,33 гривні.

Від чого залежить остаточний розмір субсидії

Середньомісячний дохід — лише один із показників, які впливають на призначення житлової субсидії. Пенсійний фонд також враховує склад домогосподарства, витрати на житлово-комунальні послуги та розмір обов'язкового платежу.

Однаковий дохід у двох домогосподарств не обов'язково означає однакову суму допомоги.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, через які покупки можуть скасувати субсидію. Наприклад, причиною скасування субсидії може стати покупка майна, валюти та навіть відкриття депозиту. Адже ПФУ має доступ до різних реєстрів та даних, аби звірити всю необхідну інформацію.

Також Новини.LIVE повідомляли, як українцям у Польщі отримувати субсидію на 400 злотих. Оформити допомогу можуть особи, які офіційно орендують житло. Ключовим критерієм для отримання субсидії як і в Україні — середній місячний дохід домогосподарства за останні місяці.