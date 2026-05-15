Гражданский брак в Украине: на какие права не могут рассчитывать партнеры

Парень и девушка на улице Киева.

Не все пары в Украине спешат заключать брак. Многие партнеры живут вместе без официальной регистрации отношений. Это выбор каждого человека, однако не помешает узнать, каких прав лишает себя гражданский партнер по состоянию на 2026 год. Речь идет о некоторых выплатах, распоряжениях, праве голоса и прочем.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие права отсутствуют у гражданского мужа и жены.

Каких прав не имеет гражданский партнер

Совместное проживание не дает мужчине и женщине автоматических прав, как это происходит в официальном браке. Конечно, какую-то часть наследственных, социальных, имущественных и процессуальных прав можно получить, но только через суд или с конкретными документами.

На специализированном портале Advokat Market рассказали, что недоступно гражданскому партнеру в Украине по состоянию на 2026 год:

компенсация после гибели военнослужащего (предусмотрена для детей, родителей, второго супруга и других родственников, а гражданскому партнеру — только в последнюю очередь и если докажет факт совместного проживания);

посещение партнера в реанимации;

принятие решений о лечении и операциях;

право распоряжаться телом в случае смерти;

отказ от показаний против партнера по уголовным делам.

Что касается последнего пункта, то статья 385 УКУ предоставляет право отказаться от показаний против мужа или жены только при наличии статуса официальных супругов. Неправомерный отказ наказывается штрафом в размере от 50 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-5 100 грн) или пробационным надзором на срок до двух лет.

На что может рассчитывать гражданский партнер

Во-первых, допускается признание имущества, приобретенного во время сожительства, совместной собственностью (статья 74 Семейного кодекса). В случае разрыва отношений оба партнера могут претендовать на половину нажитого имущества, но придется доказать в суде факт отношений, совместного проживания и вкладов в покупку вещей.

Во-вторых, в гражданском браке есть возможность претендовать на долю имущества умершего человека. При отсутствии завещания партнер входит в четвертую или пятую очередь наследования по закону (статьи 1264-1265 Гражданского кодекса), если проживал одной семьей с наследодателем не менее пяти лет или находился на его содержании в течение аналогичного периода.

В-третьих, родители получают одинаковые права и обязанности по воспитанию общего ребенка, независимо от формы отношений. Однако незарегистрированный брак предусматривает подтверждение отцовства. Из этого следует обязательство платить алименты на содержание детей до их совершеннолетия.

Что еще нужно знать украинцам

